مداحان نه تنها حنجره بلکه دلشان را نیز به امام حسین هدیه دهند/ کمبود مداح در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری شنبه شب در همایش افتتاح اولین مرکز آموزش مداحان در اهواز اظهار کرد: این روز را به دلیل مقدس بودن زمان، مکان و موضوع مداحی به همه مداحان تبریک می گویم.



وی تصریح کرد: در رسیدن به این مرحله از شکوفایی نباید نقش باغبان بزرگ و دلسوز امام (ره) و همچنین راهنمایی های ناخدای کشتی انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری را فراموش کنیم.



امام جمعه اهواز با اشاره به مداحان نوجوان توضیح داد: مداحان در ابتدا باید دلشان را به امام حسین(ع) هدیه بدهند. مداح باید در همه جنبه هایش از امام حسین (ع) الگو بگیرد.



نماینده ولی فقیه در استان خوزستان همچنین افزود: آئین نامه ای که برای مداحان تدوین شده را باید به منزله سوگند نامه بدانید؛ همچون سوگندنامه پزشکان که باید به این سوگند نامه متعهد بود.



آیت الله موسوی جزایری گفت: در کلانشهر اهواز نیاز به این آموزشها داریم. استانی به عظمت خوزستان نیاز به مداحی خیلی بالا است. در ایام ولادتها و وفاتها مخصوصا ماه محرم که فصل کار است و مردم در تقاضا دارند تعداد مداحان موجود در استان جوابگو نیستند.



وی یادآور شد: هم اکنون بیش از دو هزار مداح در اهواز داریم و در سطح استان پنج هزار نفر فعال هستند. اما هنوز کمبود وجود دارد. حتی مساجدی هستند که حتی امام جماعت ندارند. مخصوصا روستاها و شهرستانها هم به طور کامل پوشش داده نشدند.



آیت الله جزایری در سفارش به مداحان گفت: مداحان قدر خود را بدانند و باید نسبت به فرهنگ و آئین خودشان مداحی کنند.



نماینده ولی فقیه در استان خوزستان تاکید کرد: مداح نباید تقلید کند. باید سنت ها را حفظ و نباید به آنها خیانت کرد. مداحی مداحان باید عطر و بوی منطقه ما را بدهند و من به شدت با تقلید مخالف هستم.



وی همچنین گفت: مداح نباید موقعیت اقلیمی - جغرافیایی خود را فراموش کند و باعث از بین رفتن این فرهنگ ها شود.

