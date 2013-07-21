شکراله شکري در گفتگو با مهر با بیان این مطلب گفت: برای به نتیجه رسیدن پرونده این معدن مهم، باید اقدامات جدی و موثر قانونی صورت گیرد و از عاملان و مسببان آن تحقیقات لازم به منظور روشن شدن حقیقت صورت پذیرد و وثایق و تضامین لازم از آنان نیز اخذ شود.

وی ادامه داد: در غیر این صورت نه تنها نتیجه مطلوبی از پرونده فوق به ویژه در مراحل محاکمه در دادگاه بدوی و تجدید نظر حاصل نخواهد شد، بلکه منتهی به تجری دست اندرکاران این اقدام بزهکارانه و شاهد تکرار موارد مشابه این گونه اقدامات خواهیم بود.

وکیل گروه سنگ زاگرس در خصوص آخرین وضع پرونده معدن دهبید، اظهار داشت: این پرونده هم اکنون در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خرمبید مطرح است و مراحل تعقیب و تحقیق را سپری می کند و تاکنون چندین نفر از عاملان شناسایی و تحت بازجویی قرار گرفته اند و متاسفانه بیشتر آنها با قرارهای 20 تا 40 میلیون تومانی آزاد شده‌اند.

به گفته وی، همچنین تعدادی از مسببان اصلی این جریان هولناک به تشخیص مرجع مربوط، به دلیل آنچه که از آن به عنوان حساسیت موضوع یاد شده است، در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، تحت تعقیب قرار گرفته اند.

شکری در پایان با تشکر از اقدامات دستگاه های اجرایی و قضایی در موضوع حمله 29 فروردین ماه امسال که از سوی عده ای سودجو و عناصر معلوم الحال صورت گرفته و منتهی به میلیاردها تومان خسارت شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت بهره برداری از معادن کشور به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد اشتغال پایدار و منبع درآمدزایی ارزی کشور، برای جلوگیری از اقدامات عوامل خودسر و سودجو در نقاط مختلف کشور و تقویت احساس امنیت، فعالان بخش معدنی چشم به اقدامات قاطع دستگاه های ذی ربط دوخته اند.

هفته گذشته و در نشست دادستان کل کشور یکی از خبرنگاران خطاب به حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای گفت: شاهد آن هستیم که در سال حماسه سیاسی و اقتصادی، برخی از افراد چند معدن را به آتش کشیده و خسارت‌ های میلیاردی وارد کرده اند، آیا دستگاه قضا در این زمینه اقداماتی انجام داده است؟ سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: بله، عده‌ای از افراد مرتبط با این پرونده‌ها دستگیر شدند و در حال حاضر رسیدگی به پرونده‌ آنها ادامه دارد.