اعتراض به اظهارات نماینده دولت در خصوص افزایش قطعی قیمت ارز

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از ارجاع طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی به کمیسیون برای رفع ابهامات آن، محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی نسبت به اظهارات نماینده دولت در صحن علنی مجلس اعتراض کرد.

بر اساس این گزارش نماینده دولت در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بارها تاکید کرد که قیمت ارز به هیچ وجه کاهش نمی یابد و مرتبا در حال افزایش خواهد بود.

مفتح تصریح کرد: نماینده دولت باید در رابطه با موضوع صحبت کند، نماینده دولت در مخالفت با طرح عمدتا بیان می کرد که قیمت ارز افزایش می یابد این امر به جامعه نگرانی وارد می کند.

وی افزود: چرا این تحلیل وجود دارد که قیمت ارز افزایش می یابد. چرا نماینده دولت مطرح می کند که کاهش قیمت ارز منتفی است و در عمل نگرانی ناشی از افزایش قیمت ارز را به جامعه وارد می کند؟

در ادامه محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار مفتح گفت: بحث امروز ما به کاهش یا افزایش قیمت ارز ارتباطی نداشت و نماینده دولت نباید در این خصوص صحبت می کرد.