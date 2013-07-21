موفقیت محققان کشور در بهبود سوختگی با پلاسما

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید نیک پور- مجری طرح با اشاره به جزئیات این طرح گفت: کلیه تجهیزات و دستگاه‌های لازم برای این تحقیقات در مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما طراحی و ساخته شده است.

وی با بیان اینکه این تحقیقات بر روی نمونه حیوانی انجام شده است، اظهار داشت: این پروژه در حال حاضر به صورت Animal method و برروی نمونه آزمایشگاهی موش انجام شده است و نتایج پاتوبیولوژی و تکه برداری نشان از موفقیت عملکرد پلاسمای سرد در بهبود زخم‌های سوختگی دارد.

نیک پور به بیان نتایج به دست آمده پرداخت و یادآور شد: بر اساس نتایج حاصل از تکه برداری مشخص شد نمونه‌ای که در معرض تابش پلاسما قرار داده شده است، بهبود بیشتری نسبت به نمونه‌ای که در معرض تابش نبوده از خود نشان می‌دهد.

این محقق خاطر نشان کرد: این دستاورد علمی نگاهی متفاوت از کاربرد فیزیک در شاخه پزشکی دارد.

این پروژه تحقیقاتی به سرپرستی دکتر محمود قرآن نویس رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما واحد علوم و تحقیقات انجام شد.