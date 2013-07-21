راه اندازی بیش از 4600 میلیارد تومان طرح ایمیدرو در سال 92

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر امینی با بیان این مطلب گفت: طبق برنامه ریزی امسال، مجموع سرمایه گذاری ریالی و ارزی برای اجرای 16 طرح معدن و صنایع معدنی، 4 هزار و 690 میلیارد تومان است.



وی افزود: از تعداد طرح های قابل راه اندازی، 8 طرح در بخش فولاد سازی شامل راه اندازی 5 واحد یك میلیون تنی احیای مستقیم فولاد استانی (قائنات، نی ریز، شادگان، سپید دشت و میانه)، فاز دوم احیای مستقیم شهید خرازی مجتمع فولاد مباركه (1.5 میلیون تن آهن اسفنجی در سال)، افزایش ظرفیت فولاد آلیاژی (از200 به 450 هزار تن) و نیز طرح احداث كارخانه آگلومراسیون بافق (ظرفیت تولید سالانه800 هزار تن كلوخه سنگ آهن) است.



رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به طرح های دیگر آماده راه اندازی در سال 92، اظهار داشت: تا پایان امسال، طرح تجهیز معدن طلای زرشوران (با ظرفیت تولید سالانه 3 تن طلا)، فاز دوم توسعه تغلیظ مس سرچشمه (160 هزار تن كنسانتره با عیار 28 درصد) و فاز دوم توسعه تغلیظ مس سونگون (150 هزار تن كنسانتره با عیار 30 درصد) به مرحله راه اندازی می رسد.



وی افزود: همچنین در سال جاری، فاز نخست منطقه ویژه صنایع انرژی بر، میله گذاری آند المهدی و هرمزآل و نیز طرح سیمان ونزوئلا (با ظرفیت تولید سالانه یك میلیون تن) به طور كامل اندازی می شود. بنا به این گزارش، طرح احداث كارخانه كك سازی 900 هزار تنی ذوب آهن اصفهان در اردیبهشت و نیز فاز 2 طرح افزایش ظرفیت اسكله منطقه ویژه خلیج فارس در 20 تیر افتتاح رسمی شد.

