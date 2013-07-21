ثبات نرخ رسمی ارزها در روز جاری

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز یکشنبه نرخ هر دلار آمريكا را ۲۴ هزار و ۷۹۲ ريال، قيمت هر پوند را ۳۷ هزار و ۸۷۰ ريال و هر يورو را ۳۲ هزار و ۵۸۰ ريال تعيين کرد.
نرخ هر فرانک سوئيس ۲۶,۳۴۷ ريال، كرون سوئد ۳,۷۹۴ ريال ، كرون نروژ ۴,۱۵۵ ريال، كرون دانمارک ۴,۳۷۰ ريال، روپيه هند ۴۱۸ ريال، درهم امارات متحده عربي ۶,۷۵۰ ريال، دينار كويت ۸۶,۸۹۹ ريال، يكصد روپيه پاكستان ۲۴,۶۴۵ ريال، يكصد ين ژاپن ۲۴,۶۵۸ ريال و دلار هنگ كنگ ۳,۱۹۶ اعلام شده است.
همچنين ريال عمان ۶۴,۳۹۲ ريال، دلار كانادا ۲۳,۹۱۵ ريال، راند آفريقاي جنوبي ۲,۵۱۰ريال، لير تركيه ۱۲,۹۲۹ ريال، روبل روسيه ۷۶۷ ريال، ريال قطر ۶,۸۱۰ ريال، يكصد دينار عراق ۲,۱۳۳ ريال، لير سوريه ۲۳۸ ريال، دلار استراليا ۲۲,۷۴۳ ريال ، ريال سعودي ۶,۶۱۰ ريال، دينار بحرين ۶۵,۷۵۹ ريال، دلار سنگاپور ۱۹,۵۷۷ ريال، ۱۰ روپيه سريلانكا ۱,۸۸۳ ريال، يكصد روپيه نپال ۲۵,۹۳۵ ريال، يكصد درام ارمنستان ۶,۰۴۲ ريال، يوان چين ۴,۰۴۰ ريال، يكصد بات تايلند ۷۹,۹۳۷ ريال، رينگيت مالزي ۷,۷۶۰ ريال و يك هزار وون كره جنوبي ۲۲,۱۱۶ ريال تعیین شد.
قيمت يكصد تنگه قزاقستان ۱۶,۲۰۷ ريال، افغاني افغانستان ۴۴۲ ريال، منات آذربايجان ۳۱,۶۰۷ ريال، يك هزار روبل بلاروس ۲,۷۹۱ ريال، سوموني تاجيكستان ۵,۲۰۲ و بوليوار ونزوئلا ۳,۹۳۵ ريال است.
نظر شما