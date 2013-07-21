  1. هنر
  2. تئاتر
۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۰

سناتور آمریکایی "زمانی برای کشتن" را در برادوی به صحنه می‌برد

سناتور آمریکایی "زمانی برای کشتن" را در برادوی به صحنه می‌برد

فرد تامپسون از سناتورهای سابق آمریکا قصد دارد برای اولین بار اقتباسی از رمان "زمانی برای کشتن" نوشته جان گریشام را در برادوی روی صحنه ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رپ، فرد تامپسون سناتور سابق آمریکا می‌گوید با اقتباسی جدید از این رمان پرفروش می‌خواهد آن را در قالب نمایش ارایه کند.

اقتباس تئاتری این کتاب پرفروش جنایی توسط روپرت هولمز نوشته شده و با این کار برای اولین بار اثری از جان گریشام در قالب تئاتر به نمایش در می آید.

سباستین آرسلوس که در مجموعه موفق تلویزیونی "خانه کارت‌ها" بازی کرده و جان داگلاس تامپسون در این نمایش ایفای نقش می کنند. اتان مک سووینی کارگردانی این نمایش را برعهده دارد.

بر مبنای برنامه ریزی‌های انجام شده این نمایش از 20 اکتبر در سالن تئاتر جان گلدن اجرا می شود و از 28 سپتامبر چند اجرای آزمایشی خواهد داشت.

روپرت هولمز نمایشنامه‌نویس در باره این اثر گفت: داستان‌گویانی که در کار خود استاد هستند از عناصر نمایشی غنی استفاده می کنند و به همین دلیل این آثار را می توان از روی کاغذ روی صحنه برد. جان گریشام نیز در این اثر شخصیت های ماندنی آفریده و این کتاب اکنون به اثری  کلاسیک در زمینه نقد نژادپرستی و تمجید عدالت بدل شده است و به همین دلیل نمایشنامه‌نویسان متعددی آرزوی نوشتن این اثر را داشته‌اند.

کار طراحی این نمایش بر عهده جیمز نون، دیوید وولارد، جف کروتر، لیندسی جوزن و جف ساگ است.

 

کد مطلب 2101142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها