به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رپ، فرد تامپسون سناتور سابق آمریکا می‌گوید با اقتباسی جدید از این رمان پرفروش می‌خواهد آن را در قالب نمایش ارایه کند.

اقتباس تئاتری این کتاب پرفروش جنایی توسط روپرت هولمز نوشته شده و با این کار برای اولین بار اثری از جان گریشام در قالب تئاتر به نمایش در می آید.

سباستین آرسلوس که در مجموعه موفق تلویزیونی "خانه کارت‌ها" بازی کرده و جان داگلاس تامپسون در این نمایش ایفای نقش می کنند. اتان مک سووینی کارگردانی این نمایش را برعهده دارد.

بر مبنای برنامه ریزی‌های انجام شده این نمایش از 20 اکتبر در سالن تئاتر جان گلدن اجرا می شود و از 28 سپتامبر چند اجرای آزمایشی خواهد داشت.

روپرت هولمز نمایشنامه‌نویس در باره این اثر گفت: داستان‌گویانی که در کار خود استاد هستند از عناصر نمایشی غنی استفاده می کنند و به همین دلیل این آثار را می توان از روی کاغذ روی صحنه برد. جان گریشام نیز در این اثر شخصیت های ماندنی آفریده و این کتاب اکنون به اثری کلاسیک در زمینه نقد نژادپرستی و تمجید عدالت بدل شده است و به همین دلیل نمایشنامه‌نویسان متعددی آرزوی نوشتن این اثر را داشته‌اند.

کار طراحی این نمایش بر عهده جیمز نون، دیوید وولارد، جف کروتر، لیندسی جوزن و جف ساگ است.