 دولت جدید ناگزیر از ارائه لایحه اصلاحی برای اجرای هدفمندی یارانه ها است

هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 92 که باید طبق مصوبه مجلس از اول تیرماه قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا می کرد، گفت: دولت قانون جدید را اجرا نمی کند زیرا اگر بخواهد قانون مجلس را اجرایی کند باید افزایش قیمت حامل ها را هم داشته باشد در این صورت سهم خانوار از یارانه نقدی هم کم خواهد شد.

وی افزود: در مجلس مصوب شد قیمت حامل های انرژی به مقداری افزایش پیدا کند که حدود 10 هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد شود و این منابع برای بهداشت و درمان، تولید و سایر نیازهایی که در قانون بودجه پیش بینی شده است، اختصاص یابد با این اتفاق سهم خانوار افزایش نخواهد یافت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: دولت می بیند که مابه ازای تورم حداقل 40 درصدی که به مردم تحمیل می شود چه چیزی باید به آنها بدهد چون چیزی نیست که به مردم بدهد بنابراین قانون را اجرا نمی کند البته دولت جدید نیز نمی تواند قانون هدفمندی را در مرحله دوم اجرایی کند.

قوامی گفت: مردم در انتخابات حضور گسترده ای داشتند این شور و شوق مردم باید سوخت و رونق موتور توسعه کشور که حرکت چرخ دنده توسعه کشور را تسهیل کند اما آیا با این شرایط دولت جدید حاضر است قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد؟

وی ادامه داد: مطمئناً دولت آینده باید این قانون را به مجلس برگرداند و اصلاح کند ما چاره ای جز اصلاح قانون نداریم، از اول هم مشخص بود که این قانون مصوب مجلس اجرایی نخواهد شد، همان زمان به رئیس مجلس تذکر دادم که چرا مصوبه ای را می گذرانیم که اجرایی نخواهد شد و اجرایی شدن آن قطعاً تبعات تورمی برای کشور دارد.

نماینده اسفراین خاطرنشان کرد: دولت فعل وی دولت آینده امکان اجرای این قانون را ندارند. هیچگاه دولت دکتر روحانی نمی آید 40 درصد تورم به مردم تحمل کند و در ازای آن به یارانه ها نیفزاید بنابراین این قانون باید به نحوی اصلاح شود که زمینه اجرای بهتر این قانون مهم فراهم شود.

وی در پاسخ به این سوال که بهترین راه اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها چیست، گفت: دولت جدید باید پیشنهادات خود را ارایه دهد، شاید یک راه حذف یکی دو دهک بالای درآمدی باشد و یارانه ای که به آن دو دهک تعلق می گرفت به بیمه بیکاری اختصاص یابد.

قوامی در خصوص بدهکاری سازمان هدفمندی یارانه ها نیز گفت: حدود 5700 میلیارد تومان بدهکاری سازمان هدفمندی یارانه ها است، آن چه مشخص بود این است که قانون هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا نشد و دولت 10 هزار میلیارد تومانی را هم که در بودجه در نظر گرفته شده بود همه را به یارانه نقدی اختصاص داد و از تولید حمایت نشد سهم بهداشت و درمان هم پرداخت نشد، در اثر اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها سرمایه گذاری در شرکت های توسعه ای، شرکت های آب و فاضلاب، شرکت های گاز استانی و برق و حتی شرکت نفت به مخاطره افتاد.

قوامی تاکید کرد: سازمان هدفمندی از قبل هم بدهکار بود و همواره در اجرای هدفمندی با کسری بودجه پنهان مواجه بوده ایم.