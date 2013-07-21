ملزم به تامين امنيت زائران ايراني هستيم

به گزارش خبرنگار مهر ، لواء السميسم وزير گردشگري و آثار باستاني عراق در نشست با رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با اين نشست مي‌توانيم بسياري از اين مشكلات را حل كنيم چرا كه اين كميته اختيار جامع و كامل را براي حل و فصل مشكلات زائران ايراني و عراقي دارد.

وی افزود: وظيفه اصلي، شرعي و اداري ما لزوم توجه به زائران است و به اين موضوع در بخشي از يادداشت تفاهم دو كشور كه اجرايي شده توجه شده است اما بخش ديگري از اين تفاهمنامه نياز به تصويب در هيات وزيران عراق دارد.

وي گفت: اين تفاهم نامه با توجه به حجم بالاي كاري در هيات وزيران در اولويت تصويب قرار نگرفته است اما تلاش خواهم كرد در اسرع وقت اين مصوبه تصويب شود.

مخالف دريافت ماليات و هرگونه عوارضي از زائران ايراني در نجف هستم

السميسم در خصوص لغو رواديد ميان دو كشور نيز گفت: شخصا ارادت خاص به زائران عتبات عاليات دارم و براي لغو رواديد تلاش خواهم كرد و مخالف دريافت ماليات و هرگونه عوارضي از زائران ايراني در نجف هستم.

وزير گردشگري عراق درباره تامين امنيت زائران ايراني هم گفت: ملزم به تامين امنيت آن دسته از زائراني كه به طور قانوني وارد عراق مي‌شوند، هستيم اما متاسفانه برخي از زائران به صورت غير قانوني وارد شهرهايي مانند سامرا مي‌شوند كه ممنوعيت سفر دارند و دچار ناامني و گرفتار عمليات تروريستي مي‌شوند.

وي گفت: اگر اين دسته از زائران سفر خود را به وزارت گردشگري عراق اطلاع دهند تا حدودي مي‌توانيم اقداماتي را براي تامين امنيت آنها انجام دهيم.

السميسم درباره رسيدگي بهتر در پايانه‌هاي مرزي با تاييد وجود برخي مشكلات بهداشتي و اسكان براي زائران گفت: شاهد اين سهل انگاري در پايانه‌هاي مرزي هستيم كه اين موضوع در دستور كار وزارت گردشگري و نخست وزير عراق قرار گرفته است.

وزير گردشگري عراق درباره اتصال خط آهن ايران و عراق از طريق شلمچه و بصره هم گفت: وزارت حمل و نقل عراق مسئول رسيدگي به اين موضوع است و فقط منتظر عمليات اجرايي آن هستيم.

وي به تحريم‌هاي استكبار جهاني عليه ايران و ايجاد برخي مشكلات ارزي اشاره و اضافه كرد: اين موضوع بر سفر ايرانيها به عراق تاثير گذاشته و بخش خصوصي ما بايد متوجه اين مسئله باشد و در تصميمات خود لحاظ كند.

السميسم از تهاتر براي پرداخت بدهي‌هاي شركت‌هاي ايراني و عراقي استقبال كرد و گفت: اين موضوع نياز به طرح در دو دولت ايران و عراق دارد و از اين پيشنهاد استقبال مي‌كنيم.

وي درباره ورود اتوبوس به خاك دو كشور و تامين بيمه حوادث آنها نيز گفت: اتوبوس‌هاي ايراني در برخي مسيرهاي عراق در معرض تهاجم‌هاي تروريستي گسترده هستند و كميته مشترك دو كشور براي حل مشكلات بايد فعال شود.