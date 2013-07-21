به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق صبا احداث، تکمیل، ترمیم و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی استان همدان را که مورد تأیید دانشگاه علوم پزشکی استان باشد از مهمترین اهداف کاری این مجمع خواند.
محمدصادق صبا همیاری در اداره، مددکاری و توسعه برنامههای آموزشی، درمانی و همچنین شناسایی اقشار نیازمند به کمکهای مالی در راستای مراحل درمانی را از دیگر اولويتهاي كاري این مجمع دانست.
رئیس مجمع خیرین سلامت همدان افزود: با تأسی از مکتب والای اسلام و روح خیراندیش آدمی، کمکهای خوبی صورت گرفته و مجمع خیرین سلامت استان همدان تلاش دارد با بسترسازی مناسب، کمکهای خیریه افراد خیر را به سمت مشکلاتی که دانشگاه علوم پزشکی شناسایی میکند سوق دهد.
وي ادامه داد: هماكنون ۳۰۰ نفر در اين مجمع عضو هستند كه كمسنترين اين افراد ستايش ملك محمدي با هشت سال سن است.
وی اضافه کرد: در سالجاري حاج حسين حيدري و جواد حجازي به عنوان خيرين برجسته استان همدان انتخاب شدهاند.
رئيس موسسه دارالايتام مهديه همدان گفت: خداوند به موسسه دارالايتام كه بنيانگذار آن شهيد مدني است، توفيق عطا كرده است.
حجازی گفت: از بدو تأسيس مركز ام آر آي مهديه 195 هزار و 727 نفر به اين مركز مراجعه كردند كه در صورت نبود اين دستگاه اين تعداد جمعيت به اضافه همراهشان بايد به مدت 20 روز به تهران ميرفتند.
حجازي با اشاره به بهرهمندي 268 هزار و 132 نفر از خدمات مركز مهديه گفت: اين خدمات شامل راديوتراپي 5 هزار و 644 نفر، براكيتراپي 86 نفر، سيتي اسكن 52 هزار و 250 نفر و ماموگرافي 8 هزار و 328 نفر است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشكي همدان نیز احداث خوابگاههاي دانشجويي براي دانشجويان متاهل را اقدام ارزشمند و ماندگار مجمع خيرين سلامت دانست.
حبيباله موسويبهار اظهار داشت: با تشويق جوانان به ازدواج در كنار تحصيل و تشكيل خانواده و تأهل قدم بزرگي به منظور حفظ فرهنگ و اخلاق دانشجويي برداشته ميشود.
سرپرست دانشگاه با اشاره به همرديف بودن انفاق با نماز گفت: خيرين بهداشت و سلامت جامعه كه در تأسيس مراكز بهداشتي درماني و تأمين كمك هزينه درمان براي بيماران نيازمند مشاركت دارند، نه فقط در جامعه امروز بلكه تا ابد نام خود را جاودانه كرده و تا زماني كه در اين دنيا اثري از كار خير آنها باقي است از ثواب آن نيز بهره ميبرند.
موسويبهار با اشاره به حديثي مبني بر اينكه هر کس که به فردي حیات بخشد چون کسى است که همه مردم را حیات بخشیده باشد، اظهار داشت: آثار دنيوي و اخروي اعمال افراد بايد همواره مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به اهميت انجام كارهاي خير در دنیای مادی عنوان كرد: امروزه در كشورهاي مختلف براي تجليل و گراميداشت نام افرادي كه با وقف بخشي از اموال خود، موسسه يا مكاني را ايجاد ميكنندآن مكان به نام فرد خير ثبت ميشود تا با عزيز دانستن نامشان از کارهای بزرگ این عزیزان تجليل شود.
سرپرست دانشگاه پيشنهاد كرد كه خيرين مشاركتكننده بخشي از ساختمان يا واحد خيرساز را به نام فرد خير ثبت كنند و افراد استفادهكننده نيز از اين كار الگوبرداري كنند.
وی عنوان کرد: هر فردی انسانی را زنده کند، گویی به همه انسانها حیات بخشیده است و آثار انفاق علاوه بر فرد خیر، به اعضای خانواده و بستگان او نیز میرسد.
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