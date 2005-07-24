اسكاتلند يارد اشتباه خود را پذيرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، بلر كه با تلويزيون اسكاي نيوز صحبت مي كرد، با تاكيد بر اينكه كشته شدن اين فرد بي دليل بود، اعلام داشت: "اين يك تراژدي است. پليس لندن مسئوليت كامل اين اقدام را مي پذيرد و من تاسف خود را عميقاً از اين ماجرا اعلام و با خانواده اين قرباني ابراز همدردي مي كنم".

شايان ذكر است كه روز جمعه پس از دومين رشته بمب گذاريهاي لندن، پليس مردي را در يكي از ايستگاه هاي قطار زيرزميني لندن هدف اصابت پنج گلوله قرار داد.

افسران پليس منزس را به ظن اينكه از عاملان بمب گذاري در ايستگاه زيرزميني "استاك ول" در جنوب لندن مي باشد، تعقيب مي كردند و بر اثر اشتباه ماموري كه تصور كرده بود وي عامل بمب گذاري است، هدف گلوله قرار گرفت.

پليس لندن سر انجام روز جمعه اعتراف كرد مرد مظنوني كه در متروي لندن هدف نيروهاي پليس قرار گرفت و كشته شد بي گناه بوده و هيچ ارتباطي با بمب گذاريهاي لندن نداشته است.

به گفته شاهدان عيني، ماموران در داخل ايستگاه در تعقيب اين فرد بودند كه وي به داخل يك واگن پريد و در آنجا از نزديك هدف اصابت پنج گلوله قرار گرفت.