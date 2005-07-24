  1. بین الملل
  2. سایر
۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۱۱

در پي كشته شدن اشتباهي شهروند برزيلي ازسوي ماموران پليس در متروي لندن،

اسكاتلند يارد اشتباه خود را پذيرفت

اسكاتلند يارد اشتباه خود را پذيرفت

"ايان بلر" رييس اسكاتلند يارد اعلام كرد كه مسئوليت كامل مرگ "خوان چارل دمنزس" شهروند برزيلي را كه بر اثر شليك گلوله ماموري به طور اشتباهي كشته شده است، مي پذيرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، بلر كه با تلويزيون اسكاي نيوز صحبت مي كرد، با تاكيد بر اينكه كشته شدن اين فرد بي دليل بود، اعلام داشت: "اين يك تراژدي است. پليس لندن مسئوليت كامل اين اقدام را مي پذيرد و من تاسف خود را عميقاً از اين ماجرا اعلام و با خانواده اين قرباني ابراز همدردي مي كنم".

شايان ذكر است كه  روز جمعه پس از دومين رشته بمب گذاريهاي لندن، پليس مردي را در يكي از ايستگاه هاي قطار زيرزميني لندن هدف اصابت پنج گلوله قرار داد.

افسران پليس منزس را به ظن اينكه از عاملان بمب گذاري در ايستگاه زيرزميني "استاك ول" در جنوب لندن مي باشد، تعقيب مي كردند و بر اثر اشتباه ماموري كه تصور كرده بود وي عامل بمب گذاري است، هدف گلوله قرار گرفت.

پليس لندن سر انجام روز جمعه اعتراف كرد مرد مظنوني كه در متروي لندن هدف نيروهاي پليس قرار گرفت و كشته شد بي گناه بوده و هيچ ارتباطي با بمب گذاريهاي لندن نداشته است. 

به گفته شاهدان عيني، ماموران در داخل ايستگاه در تعقيب اين فرد بودند كه وي به داخل يك واگن پريد و در آنجا از نزديك هدف اصابت پنج گلوله قرار گرفت.

کد مطلب 210119

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها