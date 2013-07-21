جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه/ سکه یک میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار یک میلیون تومان، طرح قدیم 970 هزار تومان، نیم سکه 540 هزار تومان، ربع سکه 340 هزار تومان و گرمی 225 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ( روز گذشته) 1297 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 100 تومان، هر یورو را 4 هزار و 100 تومان، هر پوند را 4 هزار و 750 تومان و هر درهم امارات را 845 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز