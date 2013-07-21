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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۸

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه/ سکه یک میلیون تومان شد

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه/ سکه یک میلیون تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز یکشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار یک میلیون تومان، طرح قدیم 970 هزار تومان، نیم سکه 540 هزار تومان، ربع سکه 340 هزار تومان و گرمی 225 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ( روز گذشته) 1297 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 100 تومان، هر یورو را 4 هزار و 100 تومان، هر پوند را 4 هزار و  750 تومان و هر درهم امارات را 845 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه یکشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1000000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 970000
نیم سکه 540000
ربع سکه 340000
1 گرمی 225000
هرگرم‌طلای18عیار 98000
نوع ارز  
دلار آمریکا 3100
یورو 4100
پوند انگلیس 4750
درهم 845

 

کد مطلب 2101218

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