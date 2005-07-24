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۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۴۹

كاپيتان سابق تيم ملي فوتبال كشورمان درگفتگو با" مهر":

اين شكستها زمينه ساز موفقيتهاي آينده است

شكست تيم ملي مقابل كوئينز پارك رنجرز را نبايد زياد با اهميت جلوه داد، زيرا بازيهاي تداركاتي تنها براي شناسايي نقاط قوت وضعف تيمها برنامه ريزي مي شوند و نتيجه بدست آمده نبايد ملاك اصلي قرار گيرد.

محمد پنجعلي مدافع سابق تيم ملي فوتبال كشورمان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: درابتدا با شنيدن نتيجه بدست آمده ازسوي تيم ملي جا خوردم، زيرا به هرحال انتظارديگري ازتيم كشورمان مي رود، اما بايد توجه داشت كه بازهاي تداركاتي تنها براي شناسايي نقاط قوت وضعف تيم انجام مي شود وبايد منتظرنتايج مثبت اينگونه بازيها درآينده بود.
وي ادامه داد:‌ بايد درابتدا اين باوررا به خود بقولانيم كه برانكومربي تيم ملي است وبايد به نظرات او احترام گذاشت واجازه نداد تا با شكستهايي اينچنيني عملكرد اوزيرسوال برود. اوبهترازهركس ديگري شرايط تيم ملي را درك مي كند وبايد اجازه داد تا تيم ملي برنامه هاي مورد نظراورا تا آخربه پيش ببرد.

كاپيتان سابق تيم ملي فوتبال كشورمان يادآورشد: پيروزي وشكست با فوتبال عجين است ونبايد با اينگونه پيش آمدها عملكرد مثبت گذشته را زيرسوال برد. به هرحال بازيكنان شايسته فراواني درفوتبال ما وجود دارند كه بايد فرصت عرض اندام پيدا نمايند كه بازيهاي تداركاتي يكي ازاين فرصتهاست. بطورقطع برانكودرآينده ازدرسهاي اينگونه ديدارهاي بهره فراواني خواهد برد وزمينه موفقيت تيم ملي را درجام جهاني فراهم خواهد كرد. من اعتقاد دارم اين شكستها زمينه ساز پيروزي هاي آينده فوتبال ما درعرصه رقابتهاي مختلف داخلي وخارجي خواهد بود.

کد مطلب 210122

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