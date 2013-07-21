محمد کارگران و مهدی سوری فاتح تنیس جام پارسیان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جایزه بزرگ رمضان در رده های سنی زیر ۱۶ و ۱۸ سال( جام پارسیان) با حضور ۷۲ تنیسور به مدت ۶ روز از افطار تا سحر در زمین های آکادمی تنیس پارسیان واقع در هتل استقلال برگزار شد و در نهایت در مرحله نهایی این رقابت ها مهدی سوری در رده سنی زیر۱۸ سال و محمد کارگران در رده سنی زیر ۱۶ سال فاتحان این دوره از مسابقات شدند.

دراین دیدارها که به سرداوری سیامک اکبری و داوری مهیار کاویانی برگزار شد دررده سنی زیر ۱۶ سال محمد کارگران با نتیجه (۲-۶و ۴-۶) در مجموع ۲ بر صفر آرمان جلیلی را از پیش رو برداشت و دررده سنی زیر ۱۸ سال نیز مهدی سوری با نتیجه ( ۳-۶ ،۱-۶، ۱-۶ ) در مجموع ۲ بر یک شهاب موسویان را مغلوب کرد تا به عنوان نفرات برتر این دوره از بازی ها معرفی شوند .

محمد کارگران با قهرمانی خود در رده سنی زیر ۱۶ سال توانست جواز حضور دررقابت های جایزه بزرگ تور تنیس آپت که ازیکشنبه ۳۰ تیرماه از افطاربه مناسبت ماه مبارک رمضان در بین تنیسورهایی همچون انوشا شاهقلی، البرز اخوان، اشکان دبیری، امید سوری، محسن حسین زاده، کیارش سوری، حمید آل یاسین، اشکان ادیبی، امیر والا معدنچی، حسام یزدی، سینا ادبی، معین محمدی ، اشکان شکوفی ، علی حقیقت خواه و امیر رضا منتقمی برگزار می گردد حضور پیدا کند .

همچنین رقابت های تنیس جایزه بزرگ رمضان (جام پارسیان ) در ردههای سنی ۱۲ تا ۱۴ سال نیز از ۳۰ تیر ماه در زمین های آکادمی تنیس پارسیان واقع در هتل استقلال به مدت ۵ روز آغاز می شود .