جذب 120 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای کمک به مددجویان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد سعادت صبح یکشنبه در مراسم جشن گلریزان شهرستان بابل، از اختصاص 60 میلیارد ریال در بخش اشتغال و توانمندسازی خانواده‌های بابل در سال گذشته خبر داد و گفت: 50 استاد دانشگاه در این خصوص به مشاوره شغلی می ‌پردازند.

وی افزود: 120 میلیارد تومان اعتبار از بانک قرض‌الحسنه و بانک‌های عامل استان در بخش توانمندی خانواده‌ها جذب شد.

سعادت گفت: 40 ناظر ارشد کار نظارت و شناسایی خانواده‌ها را به عهده دارند و این موضوع از اقدامات اساسی در بخش آموزش و بازاریابی است.

وی افزود: 120 میلیارد تومان ازتسهیلات بانکی استان در امرتوانمندی خانواده های زیر پوشش جذب شد.

این مسئول با بیان اینکه، اساس توانمندی خانواده ها رویکرد جدید اداره کمیته امداد است، گفت: سه محور مهم توانمندی خانواده‌ها محور فرهنگی، محور حمایت اجتماعی و محور اقتصادی است که در دو سال اخیر 20 هزار فرصت شغلی در مازندران ایجاد شده است.

وجود هزار یتیم در بابل

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بابل نیز گفت: جشن بزرگ رمضان با هدف بیان خدمات امداد با رویکرد اشتغال و خودکفایی برگزار شد.

سید حسین سلیمانی افزود: هزار یتیم زیر پوشش کمیته امداد بابل بوده که حدود سه هزار حامی از آنها حمایت می‌ کنند.

وی ادامه داد: محور اصلی فعالیت کمیته امداد، فراهم کردن زمینه اشتغال و ایجاد و شناسایی فرصت‌های شغلی مناسب برای خانواده‌های زیر پوشش است.

این مسئول افزود: توزیع سبد کالا، اطعام ‌دهی و طرح مفتاح الجنه از دیگر برنامه‌های جشن رمضان کمیته امداد بابل بوده که با حضور مسئولان، خیران، خانواده‌های خودکفا و مجریان طرح خوداشتغالی در این شهر برگزار شد.

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) بابل گفت: حدود 850 طرح اشتغال در 40 نوع کاریابی با ایجاد 810 مشاغل خانگی و ایجاد اشتغال برای افرادی که زیر پوشش نیستند را از دیگر فعالیت‌ های این نهاد است.

سلیمانی تصریح کرد: شهرستان بابل با وجود داشتن مردم نوعدوست از افتخارات ایران اسلامی است.

فعالیت 36 انجمن خیریه

فرماندار بابل نیز در این مراسم گفت: 36 انجمن و موسسات خیریه در بابل فعال بوده و خدمت ارزنده‌ای ارائه می‌دهند.

محمد مهدوی اظهار کرد: بابل جزو معدود شهرستانهایی بوده که در بحث خیرات برجسته‌ ترین بوده و در کنار آن دارای موقوفات متعددی است.

وی ادامه داد: در جشن گلریزان بابل، خیران بیش از 350 میلیون تومان کمک کردند.

فرماندار بابل تصریح کرد: وجود موسسات خیریه فراوان در بابل به تاسی از بزرگان، فضلا و علمای ما بوده و ارثیه گرانقدر این کار بزرگ برای ما در شهرستان مشهود است.

مهدوی افزود: درسال گذشته 60 میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی به شهرستان بابل اختصاص یافت.



