پروژه سياسي فيلمساز امريكايي جنجال ساز شد



اسپيلبرگ سر صحنه فيلم جديدش در مالت

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، از هنگامي كه فيلمساز سرشناس امريكايي دار و دسته خود را جمع كرد و براي ساخت فيلمي درباره حادثه گروگانگيري المپيك 1972 مونيخ به مالت رفت، نگراني ها بابت امنيت گروه فيلمسازي بالا گرفت. سپس دوشنبه گذشته حادثه آتش گرفتن كاميون 130 هزار يورويي پيش آمد تا شايعه خرابكاري در سر صحنه پروژه جنجالي و به شدت سياسي اسپيلبرگ بيش از هر زمان ديگري به گوش برسد.

اما پليس مالت بدون درنگ خود را به محل حادثه رساند و زمام امور را بدست گرفت. مأموران پليس پس از بررسي شرايط اعلام كردند آتش سوزي كاملاً اتفاقي و هنگام حادثه كاميون در گوشه اي متوقف بوده است. كاميون مذكور به تازگي از آلمان به محل فيلمبرداري پروژه اسپيلبرگ منتقل شده بود.



در اين پروژه مرموز سينمايي دانيل كريگ نقش يكي از مأموران مخفي موساد را ايفا مي كند كه براي گرفتن انتقام از يازده مبارز فلسطيني به مأموريت مي رود. او موفق به كشتن ده نفر از مظنونان حادثه مي شود. اما نفر يازدهم كه در نروژ مورد اصابت گلوله او قرار مي گيرد، يك پيشخدمت بي گناه مراكشي از آب درمي آيد. انتظار مي رود ماجراي فيلم انتقادي باشد بر رفتار اسراييلي ها پس از حادثه گروگانگيري در دهكده المپيك مونيخ. كريگ هم در مصاحبه خود با نشريه امپاير گفته است: "فيلم تماماً درباره اين است كه انتقام اثري ندارد و خون، خون مي آورد."

