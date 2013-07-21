به گزارش خبرنگار مهر مهدی سقفی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در صورتی که مدیریت مصرف برق را صحیح اجرا نکنیم به طور قطع در مرداد ماه با بحران مصرف برق روبرو میشویم.
وی با بیان اینکه احتمال دارد وضعیت مصرفی برق اصفهان در مردادماه بحرانی شود، گفت: به دلیل مدیریت صحیح مصرف برق اصفهان این احتمال به زیر یک درصد رساند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان افزود: در حال حاضر تعداد مشترکین برق در اصفهان به یک میلیون و 200 هزارنفر میرسد که از این تعداد 81 درصد مشترکین خانگی، 1 درصد بخش صنعتی، 2 درصد کشاورزی، 12 درصد در بخش تجاری، 3 درصد بخش عمومی و اداری و یکصدم هم برای روشنایی معابر استفاده میشود.
وی میزان مصرف برق مشترکین خانگی در اصفهان را 19 درصد اعلام کرد و گفت: در بخش کشاورزی این رقم به30 درصد، تجاری 4 درصد، عمومی و اداری 4 درصدو روشنایی معابر هم به 2 درصد میرسد.
سقفی تصریح کرد: شرکت توزیع برق اصفهان وظیفه برقرسانی به 22 شهرستان استان اصفهان را دارد.
وی گفت: با وجودی که صنایع تنها یک درصد از مشترکین برق شرکت در استان هستند میزان مصرف برق این بخش برابر با 41 درصد است در حالی که میانگین کشوری 31 درصد است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان اینکه دستگاههای کاهنده مصرف برق که از سوی برخی شرکتها تبلیغ میشود مورد تائید نیست، عنوان کرد: این دستگاهها نه تنها سبب کاهش مصرف برق نمیشود بلکه با بالا و پائین آوردن ولتاژ برق سبب قطع برق میشود.
وی مصرف لامپهای ال ای دی را در بخش تجاری به مصرفکنندگان توصیه کرد و گفت: استفاده از این لامپها مناسبتر از لامپهای کممصرف است.
سقفی اظهار داشت: با توجه به اینکه هزینه اولیه این لامپها زیاد است اما طول عمر آن بیش از 60 هزار ساعت است و نور مناسبی دارد.
نظر شما