بهزداد لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و بهره مندی از تجارب و هنر پیشکوستان شعر و ادب، شب شعر رمضان با حضور شاعــــران جـوان و پیشکســوتان در محل خانه جوان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس برگزار می شود.

ارائه آثار ارزشی هنرمندان جوان با محوریت ماه رمضان

این مسئول هدف از برگزاری این مراسم را فراهم سازی زمینه تولید و ارائه آثار ارزشی هنرمندان جوان برشمرد و ادامه داد: شب شعر رمضان بامحوریت ماه مبارک رمضان برگزار می شود و طی آن هنرمندان و شاعران به قرائت اشعار خود در مدح حضرت علی(ع)، لیالی قدر، روزه داری و... می پردازند.

وی عنوان کرد: این مراسم با حضور شاعران و هنرمندان، تا پایان ماه مبارک رمضان دوشنبه هر هفته ساعت ۱۹ در محل سالن اجتماعات خانه جوان برگزار می شود و علاقمندان برای حضور در این مراسم می توانند به نشانی، شهر قدس ،خیابان ۴۵ متر انقلاب، خیابان شهید خاکسار، خانه جوان مراجعه و یا با شماره ‌۴۶۸۹۸۳۱۳ تماس حاصل کنند.

برگزاری جشن ضیافت الهی با حضور هنرمندان در بوستانهای قدس

سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری مراسم مختلف ویژه ماه مبارک رمضان در سطح شهر خبر داد و گفت: در راستای تـرویج فـــرهنگ شهــــروندی و ایجـاد محیطـی با نشــــاط و سرگـــرم کننده بــــرای عمــوم همشهریان قدسی در شبهای ماه مبارک رمضان، این سازمان اقـدام به برگـزاری مراسـم جشن رمضان در بوستـانهای شهر کرده است.

لطفی افزود: این جشن با عنوان "ضیافت الهی" به مدت ۱۵ شب در بوستانهای مراکز فرهنگی و در هر بوستان برای ۳ شب با حضور هنرمندان و چهره های صدا و سیما برگزار می شود.

این مسئول بیان کرد: اجرای برنامه های شاد و متنوع از جمله تئاتر مذهبی، مسابقه حضوری، اجرای برنامه طنز، تقلید صدا، اجرای کار کودک توسط گروه هنری یک، دو، سه، شعبده بازی، تواشیح و … از جمله برنامه های این جشن بزرگ است که هر شب از ساعت ۲۱ آغاز و تا ساعت ۲۴ ادامه می‌یابد.