جیره بندی آب در هیچ یک از شهرهای خوزستان انجام نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی صنیعی نژاد با بيان اينكه جيره بندي و سهميه بندي آب در شهرهای خوزستان به هيچ وجه در دستور كار نيست اما به دليل اينكه درجه دما در روزهاي اخیر افزايش و مصرف آب نيز به تبع آن بالا رفته است از مردم خواست تا با مسئولیت پذیری و رعایت الگوی مصرف در مصرف آب نهایت دقت را داشته باشند.



وی با اشاره به گرمای بیش از حد هوا در روزهای اخیر و کاهش ذخایر آبی افزود: براساس برنامه ريزي شركت آب و فاضلاب خوزستان قرار بر اين است كه توليد آب را حفظ كنيم تا درجه دما و به تبع آن مصرف آب كاهش يابد.



صنیعی نژاد با تاکید بر اینکه تاکنون در هیچکدام از شهرهای استان سهمیه بندی آب صورت نگرفته است، اظهار کرد: در صورت همکاری مردم موضوع نوبت بندی آب در دوره گرمای امسال منتفی خواهد بود.



رئیس هیئت مدیره آبفای خوزستان با بیان اینکه افزایش دمای هوا در روزهای اخیر، موجب افزایش مصرف آب در استان شده است، عنوان كرد: اگر چه وضعیت کنونی منابع آب در تمام شهرها قابل قبول است اما با توجه به رشد مصرف آب در روزهای اخیر به دلیل افزایش دمای هوا، تامین مطلوب آب مستلزم همکاری مصرف‌کنندگان و رعایت مصرف در حد معمول است.



صنیعی‌نژاد با بیان اینکه پیک مصرف متناسب با فرهنگ و نوع مصارف در شهرهای استان متفاوت است، گفت: با توجه به آغاز ماه رمضان و افزایش مصرف در ساعات پیک (از بعدظهر تا اوایل شب) از شهروندان تقاضا داریم از آب شرب شهری برای مصارف غیر ضرور جدا خودداری کنند تا بتوانيم خدمات آبرسانی را برای مشترکین استان به صورت یکسان توزیع كنيم.



مديرعامل شركت آب و فاضلاب خوزستان اظهارداشت: با وجود تمام تدابير و اقدامات انجام شده در جهت حفظ كمي و كيفي آب، چنانچه شهروندان با مشكلي مواجه شدند، اداره هاي آب و فاضلاب در سطح شهرهاي استان به صورت حضوري و تلفني آمادگي دريافت شكايات آنها را دارند و در صورت نياز نيز مي توانند با تلفن 122 دفتر ارتباط مردمی شركت آبفا خوزستان تماس بگيرند.



