تحلیل قیمت سکه در 36 روز اخیر/ کاهش 26 درصدی قیمت سکه در 4 ماه

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر با اعلام دلایل کاهش قیمت سکه و طلا در بازار گفت: یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر قیمت سکه و طلا در بازار داخلی، قیمت ارز است که طی دو روز گذشته با کاهش مواجه شده است، بنابراین تاثیر خود را بر کاهش قیمت سکه و طلا گذاشته است.

ارزش پول ملی بالا رفت

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اشاره به اینکه در حال حاضر عرضه بیش از تقاضا است، افزود: تعداد فروشندگان در بازار بیش از خریداران است و در عین حال نقدینگی در بازار کم است، همین عوامل باعث تقویت ارزش پول ملی شده که در نهایت منجر به کاهش قیمت ارز و کاهش تقاضا برای خرید سکه و طلا شده است.

وی با بیان اینکه طی 36 روز گذشته کاهش پی در پی قیمت سکه و طلا انگیزه سرمایه گذاری در آنها را از بین برده است، تصریح کرد: مردم زمانی پول خود را برای حفظ ارزش به سکه، طلا و ارز تبدیل می کردند، اما هم اکنون با توجه به اینکه ارزش پول ملی بالا رفته است، کاهش سرمایه گذاری در این بخش ها را شاهد هستیم.

کشتی آرای با اعلام اینکه افزایش ارزش پول ملی باعث شده است که مردم انگیزه سرمایه گذاری در سکه و طلا را نداشته باشند و پول خود را وارد این بازارها نمی کنند، افزود: همین عوامل هم باعث کاهش قیمت سکه و طلا می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نزدیک شدن به زمان تغییر دولت، تاثیری بر کاهش قیمت ها داشته است یا خیر؟ عنوان کرد: نحوه برگزاری انتخابات به گونه ای بود که منجر به افزایش و بالا رفتن اقتدار سیاسی کشور شد و همین امر باعث افزایش ارزش پول ملی نیز شده است.

جدیدترین آمارها از قیمت سکه و طلا

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: جدیدترین و آخرین آمارها و بررسی ها نشان می دهد که طی 36 روز گذشته قیمت سکه به طور متوسط 295 هزار تومان کاهش یافته است، همچنین قیمت هر گرم طلای 18 عیار در این مدت با کاهش 24 هزار و 500 تومانی مواجه شد.

وی افزود: در حال حاضر کاهش قیمت سکه به پائین ترین حد خود طی 10 ماه گذشته رسیده است. بر اساس آمارها قیمت سکه در ابتدای سال جاری یک میلیون و 390 هزار تومان بود که در مقایسه با قیمت فعلی 26 درصد کاهش یافته است، یعنی قیمت سکه طی 4 ماه از ابتدای سال جاری تاکنون 26 درصد کاهش یافت، این در حالی است که قیمت جهانی طلا در این مدت 19 درصد کاهش داشته است.

کشتی آرای گفت: براین اساس تفاوت 26 درصدی قیمت سکه و 19 درصدی قیمت طلای جهانی، باعث قیمت ارز شده و همین امر منجر به این شده است که دیگری کسی بر روی سکه و ارز سرماه گذاری نکند.

وی گفت: قصد مردم از خرید سکه و طلا و ارز کسب سود است، اما حال مشاهده می کنند که با خرید آنها زیان می بینند، بنابراین دیگر سکه و طلا را نزد خود نگه نمی دارند.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان وضعیت آینده بازار سکه و طلا را پیش بینی کرد، گفت: حتی چند روز پیش پیش بینی نمی شد که قیمت سکه تا این حد کاهش یابد و به حدود یک میلیون تومان برسد، به هر حال مسائل سیاسی و اقتصادی که همگی بر قیمتها تاثیر دارد، قابل پیش بینی نیست.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در مورد تاثیر ماه مبارک رمضان در کاهش قیمتها عنوان کرد: از سویی کاهش قیمت ارز یا قیمت جهانی طلا که بر کاهش قیمت سکه تاثیر دارد، ارتباطی به ماه مبارک رمضان ندارند و از سوی دیگر نمی توان ماه رمضان و رکورد خرید و فروش در این ماه را بر کاهش قیمتها بی تاثیر دانست.