به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم استاندار قزوين و معاونان استانداري، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیران عامل شرکت آب منطقه ای و بانک کشاورزی روز یکشنبه از قسمتهای مختلف مجموعه کشت و صنعت در شهرستان بوئین زهرا بازدید کردند و در جریان فعالیت های این مجتمع قرار گرفتند.



در اين بازديد كه بيش از چهار ساعت به طول انجاميد استاندار با مشکلات مجموعه نیز آشنا شد.

استاندار قزوین در این بازدید از بخش هاي در حال احداث كشت و صنعت از جمله سيلوي مدرن گندم، جو و دانه مرغ، قفسه هاي منبري نگهداري مرغ، دستگاه آب شيرين كن كه براي نخستين بار توسط كارشناسان اين مجموعه ساخته شده است و دستگاه تهويه و خنك كننده هوا كه قابليت كاهش دما از 60 درجه سانتي گراد به 10 درجه سانتي گراد را دارد بازديد كرد.



عجم در اين بازديد برای رفع برخي مشكلات اين مجموعه از جمله موانع پرداخت تسهيلات بانكي و تسهيل در سرمايه در گردش اين مجموعه دستور لازم را صادر كرد.



