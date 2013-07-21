به گزارش خبرگزاری مهر، عصای سفید یک ابزار موقعیت یابی موفق طی دهه های متمادی بوده است، اما پروژه موقعیت یابی این محققان در دانشگاه فناوری کارتین در استرالیا با استفاده از فناوری آرایه چند حسگری به افراد نابینا این امکان را می دهد که اطراف خود را با سر عصایشان حس کنند.

آین موری از دپارتمان مهندسی الکترونیک و رایانه دانشگاه کورتین اظهار داشت که این گجت شبه یک تلفن هوشمند است و می تواند ویژگی های کامل یک اتاق را حس کند، یک نقشه مجازی ساخته و آن را به کاربر خود منتقل کند.

دکتر موری گفت: عصای سفید برای بالا رفتن یا پایین آمدن نابینایان از پله ها و تشخیص موانع سر راه مفید است، اما نمی تواند به کاربر بگوید که یک تا دومتر جلوتر از وی چیزی وجود دارد یا خیر. آنچه ما ساخته ایم یک دستگاه چند حسگری برای نابینایانی است که اغلب مشکل شنوایی هم دارند تا بتوان به آنها گفت که اطرافشان چه چیزهایی وجود دارد.

دکتر موری گفت که پنج دانشجوی دکترا هرکدام یک حسگر تولید کرده اند که می توانند تغییر سرعـت، تصاویر و یا صدا را حس کند. ششمین دانشجو مسئول قراردادن حسگرها داخل یک دستگاه است که در نهایت با همکاری این حسگرها یک نقشه مجازی از محیط داخلی از جمله اجسام درحال حرکت و ساکن فراهم می شود.

این محقق یادآور شد: برای مثال یک سالن کنفرانس همواره درحال تغییر است، صندلی ها بالا و پایین می شوند و مردم اطراف درحال حرکت هستند. ما درحال ساخت یک سیستم نقشه ای برای این نوع حرکتها هستیم تا هنگامی که فرد نابینا وارد اتاق می شود بتواند از این اطلاعات استفاده کند.

حسگرهای این عصای پیشرفته سفید دربرگیرنده تشخیص موقعیت و فاصله در فضای داخلی و تشخیص موانعی چون پله و شیب است، تشخیص لبه ها و موانع با دوربینیهای برجسته بین، ارائه سرنخهای صوتی برای موقعیت یابی و ردیابی اجسام درحال حرکت فراهم کردن روشهای موثر نقشه تعاملی و داده های حسگرها در شبکه ها تا این اطلاعات پیش از ورود کاربر ظرف 1.6 ثانیه قبل آماده باشد.

براساس اظهارات مورفی این عصا نیازی به هیچ زیرساختی برای فناوریهای خود ندارد چرا که تمام کارهای مورد نیاز توسط حسگرها انجام می شود.