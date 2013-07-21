به گزارش خبرنگار مهر، محمد کوثری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مسابقات و لیگ های برتر و دسته اول کبدی آقایان و بانوان در سال جاری با حضور رئیس هیئت کبودرآهنگ و ذکریا محبعلی نماینده تام الاختیار استان همدان در سالن اجتماعات فدراسیون کبدی برگزار شد .

وی ادامه داد : فدراسیون کبدی پس از حضوری مقتدرانه در بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی و کسب دو مدال نقره تیمی توسط تیم های ملی کبدی آقایان و بانوان که حاصل برگزاری منظم مسابقات و لیگ های برتر و دسته اول کشور است به دنبال برگزاری لیگی بسیار قدرتمند و با برنامه در فصل جدید است.

محمود كوثري فرد : در این جلسه تمامی مسابقات و رویدادهای سال 92 از سوی کمیته مسابقات و نحوه حضور تیمها و شرایط میزبانی اعلام شد .

وی افزود: مسابقات کبدی استاندارد در رده سنی بزرگسالان در هر دو قسمت آقایان و بانوان، رقابت های کبدی استاندارد در رده سنی جوانان و نوجوانان آقایان و بانوان از مهم ترین رویداد های هیئت کبدی استان همدان در سال جاری است.

رئیس هیئت كبدي استان همدان عنوان کرد: حضور قدرتمند هیئت كبدي استان همدان در رقابت هاي فصل جاري ليگ برتر كشور تاثير خوبي در توسعه اين ورزش برجاي خواهد گذاشت .

وی اظهار داشت: در رقابت هاي ليگ برتر پنج نفري و استاندارد (هفت نفري) كبدي آقايان و بانوان چهار تيم آماده در همدان وجود دارد كه اغلب از كبدي كاران شهرستان هاي كبودراهنگ و ملاير هستند.

محمود كوثري فرد افزود: خوشبختانه شهرستان کبودرآهنگ علاوه بر داشتن خانه كبدي، از مربيان باتجربه و موفق در اين رشته برخوردار است و شركت سياحتي غارعليصدر نيز حمايت هايی از ورزش كبدي كبودراهنگ دارد.

وي خاطرنشان كرد: طبق توافق با شركت سياحتي غار عليصدر تيم كبدي هفت نفره و پنج نفره كبودراهنگ همدان تحت حمايت مالي اين شركت در ليگ برتر كشور شركت می كند.

كوثري فرد در ادامه گفت: براي بانوان نيز دنبال جذب حامي مالي هستيم و از رئیس هیئت شهرستان ملایر درخواست شده نسبت به جذب اسپانسر اقدام کند.