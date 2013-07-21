به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين شيخ مراد حيدري با اعلام اين خبر اظهار کرد: ثبت نام کانديداهاي اين دوره از انتخابات از 25 مرداد ماه آغاز مي شود.

وي با تشريح برخي شرايط داوطلبان شرکت در اين انتخابات گفت: کانديداي شوراي هيئت‌هاي مذهبي حتما بايد گواهينامه آموزش مسئولان هيئت‌هاي مذهبي را دارا باشد.

حجت‌الاسلام حيدري حداقل 5 سال سابقه هيئت و 3 سال مسئوليت هيئت را يکي ديگر از شرايط داوطلبان ذکر کرد و افزود: هيئت مورد نظر بايد داراي کد شناسايي باشد.

وي رعايت شئونات اسلامي در اجتماع و حسن شهرت، دارابودن حداقل سن 25 سال و حداکثر 60 سال، متاهل بودن، عدم وابستگي به جريانات منحرف فکري، سطح تحصيلات حداقل فوق ديپلم، سکونت در محدوده حوزه انتخابي و ... را از ديگر شرايط داوطلبان عنوان کرد.

مسئول تشکل‌هاي مذهبي سازمان تبليغات اسلامي استان قم با ابراز اميدواري از حضور چشمگير داوطلبان در اين دوره از انتخابات گفت: چهارمين دوره انتخابات شوراي هيئت‌هاي مذهبي سوم آبان ماه امسال برگزار مي شود.

به گفته حجت الاسلام حيدري در اين دوره از انتخابات 13 نفر به عنوان عضو اصلي و 5 نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند.

