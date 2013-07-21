حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم ايجاد فرهنگ كمك‌رساني پايدار در ماه رمضان گفت: انجام واجبات دینی همانند روزه و قرائت قرآن در ماه رمضان از تاکیدات قرآن‌ کریم است که باید تمام مسلمانان نسبت به انجام آن‌ها اقدام کنند.

وی افزود: در کنار این دستورات سفارش‌هایی نیز به مسلمانان شده که یکی از آن‌ها اطعام ایتام به‌ عنوان یکی از پسندیده‌ترین اعمال اسلامی است.

جمشیدی اظهار داشت: رمضان فرصتي مناسب براي انجام كارهاي خير به عنوان باقيات صالحات است.

وی ادامه داد: برگزاری طرح‌های اطعام ایتام توسط ادارات و مردم، زمینه مناسبی برای بررسی مشکلات و دغدغه‌های قشر کم‌بضاعت جامعه محسوب می‌شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان در مورد جایگاه اطعام ایتام در اسلام گفت: اطعام ایتام نه تنها مورد سفارش ائمه‌ معصومین است بلکه از برجسته‌ترین و بهینه‌ترین امور در اسلام قلمداد می‌شود.

400 مبلغ در همدان در ماه رمضان به تبلیغ امور دینی می پردازند

وی از اعزام 400 مبلغ در ماه رمضان برای تبلیغ امور دینی و برگزاری مراسم این ماه به نقاط مختلف استان همدان خبر داد و افزود: از این تعداد مبلغ 300 نفر از برداران و 100 نفر از خواهران مبلغه هستند.

وی با بیان اینکه جلسات و برنامه های مختلفی در ماه رمضان در مساجد و حسینیه های شهرستان همدان برگزار می شود، اظهار داشت: برگزاری جلسات تلاوت قرآن، سخنرانی و تفسیر قرآن از جمله این برنامه ها است.

جمشیدی از اجرای برنامه تفسیر قرآن در امامزاده عبدالله و آرامگاه بوعلی همدان در ماه رمضان وبعد از نماز مغرب خبر داد و گفت: تبلیغات اسلامی شهرستان همدان به طور جهادی در استای اجرای برنامه های قرآنی وارد عمل شده و 18 موسسه قرآنی در همدان کلاسهای مختلفی را برای کودکان و نوجوانان برگزار می کنند.