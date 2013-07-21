به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی که در پایان جلسه شورای مرکزی این حزب سخن می گفت با اظهار تأسف از تعرض یک زن بدحجاب در شمال تهران به یک خانم محجبه آمر به معروف و ناهی از منکر،گفت: رعایت حجاب در جامعه اسلامی علاوه بر وظیفه و دستور شرع مقدس اسلام یک قرارداد اجتماعی است که متخلف از آن نباید آنچنان احساس امنیت کند که به ناهی از منکر تعرض کند.

وی افزود: از دستگاه قضایی و مأموران انتظامی انتظار داریم که اجازه تکرار این رفتارها را به متخلفان از شرع و قانون ندهند و با مرتکب این اقدام قاطعانه برخورد کنند تا برای دیگر متخلفان درس عبرت باشد.

دبیرکل حزب موتلفه همچنین با اعلام حمایت از مواضع دبیرکل حزب الله لبنان، نسبت به جایگاه حزب‌الله در جبهه مقاومت، نسبت به توطئه تجزیه کشورهای اسلامی توسط آمریکا و انگلیس هشدار داد و تاکید‌کرد: استراتژی تجزیه کشورهای اسلامی منطقه به بخش‌های شیعه و سنی برای نهادینه و پایدارکردن جنگ مذهبی در بین جوامع اسلامی است و باید همه اندیشمندان و نخبگان جوامع اسلامی علیه این توطئه بسیج شوند.

حبیبی در خصوص ادامه بحران سیاسی در مصر نیز گفت: تا دخالت کشورهای آمریکا و انگلیس و عوامل آنها در مسائل داخلی مصر قطع نشود، ملت مصر روی آرامش را نخواهد دید. کودتای ارتش مصر با هر نیتی که صورت گرفته باشد برای مصر یک گام به عقب تلقی می‌شود و همانطوری که قبلاً هم یادآوری کرده‌ایم سران اخوان المسلمین هم باید از جریانات اخیر درس گرفته باشند که امتیاز دادن به آمریکا و اسرائیل حد یقفی نخواهد داشت و باید همتشان را صرف حفظ و تداوم انقلاب اسلامی و ضد صهیونیستی مردم مصر کنند.

وی، حمله ارتشیان رژیم بحرین به تجمعات آرام و سیاسی مردم بحرین را محکوم و تاکید کرد: بکار بردن گلوله بجای منطق، مخالفین بحرین را استوارتر و در راه هدفشان که استقلال بحرین از سلطه رژیم آل خلیفه است مصمم‌تر می‌سازد.



دبیرکل حزب موتلفه همچنین حمله تروریستها به بارگاه حضرت زینب(س) در سوریه را محکوم و آینده تروریست‌ها و سلفی‌های حمله کننده به این اماکن مقدس را تاریک و منفور ملت‌ها دانست و از ارتش و مردم سوریه خواست که انتقام این هتک حرمت‌ها را از این عناصر مزدور بگیرد.

حبیبی با اشاره به ادامه تظاهرات ضد نژادپرستی در آمریکا و محکوم کردن تبرئه سرباز قاتل یک سیاه پوست، گفت: ملت آمریکا از عملکرد دولتمردان آمریکا ناراضی است و هر روز به بهانه ای این نارضایتی را در قالب تجمع ابراز می دارد.

وی در مورد سالگرد حمله موشکی ناو هواپیمابر آمریکا به هواپیمای مسافری ایران، اظهار داشت: این صفحه ننگ برای همیشه تاریخ در دفتر قطور جنایات آمریکا باقی خواهد ماند، این جنایت خط بطلانی است بر همه ادعاهای دولتمردان آمریکا در مورد حقوق بشر و امثال این ادعاها.

دبیرکل حزب موتلفه درباره اظهار علاقه اخیر برخی از مقامات انگلیسی راجع به ارتباط با ایران، افزود: دخالت انگلیسی‌ها در حوادث فتنه سال 88 و سایر شیطنت‌های آنها از اموری است که قبل از تقاضاهای جدید باید از طرف آنها جبران شود.

حبیبی با اشاره به افزایش امضاء کنندگان نامه کنگره آمریکا در حمایت از گفتگو با ایران به یک سوم اعضای کنگره، خاطرنشان کرد: کنگره آمریکا دست از سیاست چماق و هویج بردارد و بجای تشویق دولت آمریکا به گفتگو با لغو تحریم‌ها موانع گفتگو را برطرف سازد.

وی به رسمیت نشناختن حاکمیت اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فراتر از مرزهای 1967 و مخالفت اروپا با توسعه شهرک سازی اسرائیل در این مناطق را گام مهمی در مهار اقدامات توسعه طلبانه رژیم نژاد پرست اسرائیل دانست و تأکید کرد: مردم مسلمان دنیا در روز قدس بار دیگر این نوع اقدامات اسرائیل را محکوم خواهند کرد.

دبیرکل حزب موتلفه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رفتار مقام معظم رهبری در مراسم بدرقه دولت محمود احمدی نژاد، گفت: مقام معظم رهبری در پایان تلاش دولت‌ها با نگاه پدرانه و ارزیابی واقع‌بینانه آنها را بدرقه کرده و نقاط برجسته عملکرد دولت‌ها را مورد تقدیر قرار می‌دهند و این درسی است برای همه کسانی که می‌خواهند نسبت به ارزیابی عملکرد دولت بر اساس عدالت و انصاف عمل کنند.