به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار روز سه‌شنبه، اول مردادماه از سوی انجمن صنفی راهنمایان استان تهران به «شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی» اختصاص یافته است. در این سمینار، کاملیا کرد و مهدی فکری با دو موضوع متفاوت به بررسی شاهنامه خواهند پرداخت.

عنوان سخنرانی مهدی فکری، «بازتاب اسطوره و تاریخ در شاهنامه فردوسی» است و کاملیا کرد، شاهنامه را با کتب حماسی مغرب زمین مقایسه می‌کند.

این سمینار از ساعت 17 تا 19 در خانه سلامت عباس آباد به نشانی خیابان مطهری، خیابان اکبری، خیابان زینالی، کوچه پاکزاد، پلاک 15 برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقه‌ممندان آزاد است.