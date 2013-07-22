  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۸

شاهنامه با کتاب‌های حماسی مغرب زمین مقایسه می‌شود

شاهنامه با کتاب‌های حماسی مغرب زمین مقایسه می‌شود

کاملیا کرد در سمیناری که در انجمن صنفی راهنمایان گردشگری برگزار می‌شود به «مقایسه بین شاهنامه و کتب حماسی مغرب زمین» می‌پردازد و مهدی فکری از «بازتاب اسطوره و تاریخ در شاهنامه» می‌گوید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار روز سه‌شنبه، اول مردادماه از سوی انجمن صنفی راهنمایان استان تهران به «شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی» اختصاص یافته است. در این سمینار، کاملیا کرد و مهدی فکری با دو موضوع متفاوت به بررسی شاهنامه خواهند پرداخت.

عنوان سخنرانی مهدی فکری، «بازتاب اسطوره و تاریخ در شاهنامه فردوسی» است و کاملیا کرد، شاهنامه  را با کتب حماسی مغرب زمین مقایسه می‌کند.

این سمینار از ساعت 17 تا 19 در خانه سلامت عباس آباد به نشانی خیابان مطهری، خیابان اکبری، خیابان زینالی، کوچه پاکزاد، پلاک 15 برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقه‌ممندان آزاد است. 

 

کد مطلب 2101325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها