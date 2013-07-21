تولید 360 کیلوگرم زعفران خشک در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال رحیم زاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : هم اکنون 250 بهره بردار در زمینه تولید زعفران اشتغال دارند که البته وجود واسطه ها در این میان آفتی برای این صنعت است .

وی ادامه داد : این واسطه ها از خلأ نبود تشکل های صنفی منسجم و مراکز فرآوری و بسته بندی نهایت استفاده را کرده و زعفران با ارزش را با شیوه های مختلف، به صورت فله ای در داخل به فروش می رسانند و یا به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا کشورهای اروپایی مثل اسپانیا می فروشند.

رحیم زاده با بیان اینکه فعالیت این افراد می تواند خدشه بزرگی به کشاورزی کشور وارد کند، گفت : این افراد محصول زعفران کشور را به نام کشورهای دیگر در بازارهای خارجی صادر می کنند که این امر سبب می شود زحمات بی دریغ کشاورز ایرانی به نام کشور دیگری که سابقه چندانی در این صنعت ندارد ثبت شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه مرکزهای فرآوری محصول زعفران در این شهرستان گفت : با ایجاد مرکزهای فرآوری محصول زعفران در این منطقه می توان تولید این محصول را بهبود بخشیده و مانع از آن شد که واسطه ها ارزش استراتژیکی، اقتصادی و حتی فرهنگی را در زمینه کشاورزی ایفا کنند.