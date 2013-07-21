مددجويان بهزيستي فارس سرآمد كشور باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در دیدار با مدير كل و معاونين بهزيستي استان با ابراز رضایت از فعاليت ها و برنامه ريزي هاي انجام گرفته براي بهبود وضعيت مددجويان افزود: انتظار داريم مددجويان بهزيستي فارس، در تمامی زمينه ها، سرآمد كشور باشند كه اين هدف با وجود نيروي انساني مستعد و توانمند استان، دست يافتني است.

وي تصریح کرد: در قله قرار داشتن فارس از نظر مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، از نظر تمامي توانمندي ها و ظرفيت ها مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه فارس در پرورش افراد صالح و افتخار آفرين ، گذشته پر افتخاري داشته است.

استاندار فارس با اشاره به جايگاه فارس در جنوب كشور یادآور شد: فارس بايد پيشرو و راهگشاي ساير استان ها باشيم.

صادق عابدین تاکید کرد: كسب مقام اول كشوري در زمينه هاي مختلف برای بهزیستی فارس مناسب است اما جای کار بیشتر همچنان وجود دارد.