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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۷

صادق عابدین:

مددجويان بهزيستي فارس سرآمد كشور باشند

مددجويان بهزيستي فارس سرآمد كشور باشند

شیراز – خبرگزاری مهر: استاندار فارس گفت: مددجویان بهزیستی فارس باید در کشور سرآمد باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در دیدار با مدير كل و معاونين بهزيستي استان با ابراز رضایت از فعاليت ها و برنامه ريزي هاي انجام گرفته براي بهبود وضعيت مددجويان افزود: انتظار داريم مددجويان بهزيستي فارس، در تمامی زمينه ها، سرآمد كشور باشند كه اين هدف با وجود نيروي انساني مستعد و توانمند استان، دست يافتني است.

وي تصریح کرد: در قله قرار داشتن فارس از نظر مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، از نظر تمامي توانمندي ها و ظرفيت ها مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه فارس در پرورش افراد صالح و افتخار آفرين ، گذشته پر افتخاري داشته است.

استاندار فارس با اشاره به جايگاه  فارس در جنوب كشور یادآور شد: فارس بايد پيشرو و راهگشاي ساير استان ها باشيم.

صادق عابدین تاکید کرد: كسب مقام اول كشوري  در زمينه هاي مختلف برای بهزیستی فارس مناسب است اما جای کار بیشتر همچنان وجود دارد.

کد مطلب 2101343

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