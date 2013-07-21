طرح جشن رمضان در لرستان برگزار می شود/ ثبت نام طرح اکرام ایتام

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله منتظری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح جشن رمضان همزمان در سه شهرستان خرم آباد، بروجرد و دورود اجرا می شود.

وی بیان داشت: این جشن ویژه کمک به مددجویان و نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در مرکز استان لرستان و در محل ورودی قلعه فلک الافلاک برگزار می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان ادامه داد: در این جشن بازارچه هایی در قالب غرفه های مختلف عرضه محصولات تولیدی مددجویان، عملکرد فعالیتهای فرهنگی، مشاغل ایجاد شده و ... توسط کمیته امداد استان لرستان برپا می شود.

منتظری زمان برگزاری جشن رمضان در استان را از ابتدای نیمه دوم ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

وی همچنین از آغاز ثبت نام طرح اکرام ایتام در استان خبر داد و افزود: در محل برگزاری جشن رمضان کار ثبت نام طرح اکرام ایتام نیز انجام می گیرد.

