نتايج ملي پوشان نوجوان ايران در رقابتهاي جهاني شطرنج درفرانسه

به گزارش خبرگزاري " مهر" روز گذشته ودررده سني10 سال علي ولي زاده ابتدا برابرحريفي گرجستاني به تساوي رسيد ودربرابرحريفي چيني به پيروزي رسيد و ماه آفرين كاظمي برابرحريفاني ازكرواسي وتركيه تن به شكست داد

دررده سني 12 سال شاهين كوهستاني شطرنجبازي ازآلمان را شكست داد ودوربعد لوپز ازاسپانيا را با نتيجه مساوي متوقف كرد. اما ميترا حجازي پوربا درخشش خيره كننده خود وبا دوپيروزي پي درپي مقابل حريفاني ازمولداوي وهندوستان به بالاي جدول صعود كرد.

غزل حكيمي فرد هم پس قبول شكست ازنماينده هلندي نماينده مولداوي را با پيروزي پشت سرگذاشت. دررده سني 14 سال اميرعظمتي ابتدا برابرشطرنجبازي ازآمريكا را واگذار كرد ودردوربعد سباستين ازآلمان را شكست داد. سهراب رضي پورپس از شكست برابرنماينده لتوني دردورششم برابرحريف ايتاليايي به نتيجه مساوي رضايت داد. اما آيدا رادفربه دليل ابتلاء به بيماري ازادامه اين رقابتها بازماند.

دررده سني 16 سال آرش عبدالله زاده دردودورمتوالي مغلوب حريفان قدرتمندي از لهستان وشيلي شد. رستم بهرمردي نيزپس ازكسب تساوي برابرشطرنجبازي از قزاقستان، حريفي ازاسپانيا را با شكست بدرقه كرد. اما هما علوي دردودورپي درپي برابرنمايندگان لوكزامبورگ والجزايربه نتيجه مساوي رسيد وساره تاجيك پس از كسب نتيجه مساوي با حريفي ازلوكزامبورگ موفق شد برابرورزشكاري ازفرانسه به پيروزي نايل شود وبالاخره دررده سني 18 سال همايون توفيقي با ارايه بازيهاي قابل قبول برابر ايگور ازروسيه با رتينگ بين المللي 2390 ولادويگ ازنروژبا رتينگ 2318 به نتيجه ارزشمند تساوي رسيد وآتوسا پوركاشيان توانست دوپيروزي با ارزش برابرماريا ازايتاليا ولوسيانا ازپروبدست آورد.

شركت كنندگان پس ازاستراحت يكروزه رقابت خود را ازسرمي گيرند وبراين اساس ازفردا دوشنبه سوم مردادماه دردورهفتم علي ولي زاده با مهره سياه مقابل حريف اسپانيايي - ماه آفرين كاظمي با مهره سفيد مقابل جهاد ازامارات متحده عربي - شاهين كوهستاني با مهره سفيد با ولاديميرازروسيه - ميترا حجازي پوربا مهره سفيد برابرحريف مجارستاني - غزل حكيمي فرد دربرابر جوردانا ازآمريكا - امير عظمتي وسهراب رضي پورهردوبا مهره سياه با حريفان اسپانيايي وفرانسوي - آرش عبدالله زاده با مهره سفيد با عساب از امارات متحده عربي - رستم بهمردي با مهره سفيد با نيكولاس ازآمريكا - ما علوي و ساره تاجيك هر دو با مهره سفيد با جوستينا ازلتوني ومري ازگرجستان وهمايون توفيقي وآتوسا پوركاشيان با مهره سياه به ترتيب برابرجاناتن ازفرانسه با رتينگ بين المللي 2358 وجوآنتا ازلهستان با رتينگ 2219 مصاف سختي پيش رودارند.