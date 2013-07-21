جنگنده های آمریکایی استرالیا را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، ارتش آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد که دو فروند جنگنده این کشور چهار بمب در منطقه "گریت بریر ریف مارین پارک" ( تپه های مرجانی) استرالیا انداخته اند.

این دو جنگنده ارتش آمریکا برای شرکت در یک رزمایش از عرشه ناو هواپیمابر یو اس اس بونهوم ریچارد به هوا برخاسته بودند، اما به علت بروز اشتباه در رزمایش مجبور شدند بمب های خود را فرو بریزند.

گویا امکان فرود آمدن این هواپیماها با بمب وجود نداشته و از همین رو آنها استرالیا را بمباران کرده اند. البته ارتش آمریکا اعلام کرده که این بمبها از نوع تمرینی بوده و انفجار آن آسیبی به شخص و یا محلی وارد نکرده است.