وقتی علم و عمل بهم می آمیزد/ البرز با 60 سهمیه راهی جشنواره ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور، نخبگان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت و همچنین دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی، واحدهای تحقیق و توسعه دولتی، تعاونی های، خصوصی و کارخانجات تولیدی و صنعتی، برگزیدگان و منتخبان حقوقی جشنواره های معتبر داخلی و بین المللی، تعاونی های دانش بنیان، انجمن های علمی و سازمان های مردم نهاد علم و فناوری از مخاطبان این جشنواره محسوب می شوند.

استان البرز برای دومین سال پیاپی در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی « علم تا عمل» با سهمیه 60 طرح حضور دارد، بخش استانی این جشنواره در استان البرز با همکاری استانداری، جهاددانشگاهی،مؤسسات علمی- پژوهشی و دستگاه های اجرایی استان تشکیل شده است و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته دبیرخانه استانی این جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل درجهاد دانشگاهی استان البرز مستقر خواهد بود.

مصلی امام خمینی (ره) مکان اصلی جشنواره

چهارمین جشنواره « علم تا عمل» به مدت سه روز در نیمه دوم شهریور ماه و با حضور طرح های برگزیده استان های سراسر کشور در محل مصلی امام خمینی( ره) تهران برگزار می شود.

این جشنواره اهدافی را هم دنبال می کند، ارج نهادن به مقام شامخ فناوران و نوآوران برتر در عرصه ملی با معرفی دستاوردهای برتر آنها و تجاری سازی طرح ها، فراهم آوردن زمینه های مناسب توسعه و تعمیق همکاری های علمی و فناوری بین مراکز علمی، صنعتی و فناوری کشور، ایجاد زمینه های آشنایی و تفاهم بین عرضه کنندگان فناوری و نهادهای استفاده کننده از فناوری سرمایه گذاران، بررسی راهکارها و روش های جدید در راستای تسهیل فرآیند تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناوری کشور از اهداف کلان این جشنواره به شمار می رود.

تقویم کاری جشنواره «علم تا عمل»

متقاضیان این جشنواره از 15 تیر لغایت 10 مرداد ماه فرصت دارند تا حضور خود را در این جشنواره قطعی سازند، طرح های برگزیده استان البرز نیز از 10 الی 31 مردادماه به داوری گذاشته می شود تا برترین طرح ها وارد میدان اصلی رقابت شوند.

طرح های منتخب ارائه شده از 1 الی 15 شهریور نیز در دبیرخانه مرکزی جشنواره مورد بررسی قرار می گیرد و در نیمه دوم شهریور برترین ها در مصلی امام خمینی (ره)تهران در قالب نمایشگاهی عرضه خواهد شد.

طرح های دانش بنیان نمونه سازی شده که تست آن مثبت باشد، طرح هایی که از چشم انداز صادرات دانش بنیان برخوردار باشد، طرح های مؤثر بر تحریم ها، طرح هایی که اثر بخشی اجتماعی و ارتقاء کیفیت سطح زندگی مردم و.... داشته باشد از شاخص های اصلی داوران برای انتخاب برترین ها است.

جوایز جشنواره «علم تا عمل»

به برترین طرح های ملی این جشنواره تسهیلات یک میلیارد ریالی ، اختصاص یارانه برای استفاده از آیین نامه خدمات تجاری سازی پارک ها، معرفی به سازمان ها ودستگاه های هدف، عضویت در باشگاه برگزیدگان ادوار جشنواره علم تا عمل و..ارائه خواهد شد.

گروه بندی استان ها در جشنواره

گروه اول دارای سهمیه 60 طرح شامل استانهای: تهران(100)، اصفهان(80)،خراسان رضوی(80)، خوزستان، آذربایجان شرقی، یزد، فارس، البرز، چهارمحال بختیاری، سمنان، کرمانشاه.

گروه دوم داری سهمیه ( 40 طرح)

شامل استانهای: بوشهر، قم، گیلان، مازندران، هرمزگان، همدان، کهگیلویه و بویر احمد، گلستا، مرکزی، قزوین، کرمان.

گروه سوم دارای سهمیه (25 طرح)

شامل استانهای: اردیبل، خرسان شمالی، لرستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، ایلام، خرسان جنوبی، آذربایجان غربی، زنجان

نحوه ارتباط با دبیرخانه جشنواره:

پایگاه اینترنتی برای ثبت نام متقاضیان festival.isti.ir

پست الکترونیکی دبیرخانه استانی sec.alborz@acecr.ac.ir

نشانی دبیرخانه استانی: استان البرز، کرج، میدان آزادگان، ابتدای خیابان بسیج، نبش خیابان شهید شجاعی، پلاک 4، جهاد دانشگاهی واحد استان البرز؛ تلفکس: 32508413،32544286

دبیرخانه مرکزی جشنواره در تهران 021-88804134