کمک 200 میلیارد تومانی حامیان به ایتام تحت پوشش/ 10 درصد مددجویان زیر 10 سال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر،علی محمد ذوالفقاری با بیان اینکه این نهاد 4 میلیون نفر را به صورت دائم تحت پوشش دارد،گفت: این تعداد شامل 270هزار یتیمی هستند که 10 هزار نفر از آنان غیر از پدر، از وجود مادر نیز محروم هستند،12 هزار بیمار صعب العلاج،1 میلیون و 30 هزار زن سرپرست خانوار که به علت فوت سرپرست،طلاق و یا دختران سن بالایی که خود مسئولیت زندگیشان را برعهده دارند،هستند.

وی با بیان اینکه 5/1 میلیون سالمند و بیش از 400 هزار بیمار،معلول و از کار افتاده تحت حمایت این نهاد قرار دارند،ادامه داد: همچنین 10 درصد از مددجویان این نهاد کودکان زیر 10سال هستند و 40 درصد از مددجویان این نهاد کمتر از 15 سال سن و بیشتر از 60 سال سن دارند که به نوعی سن غیر فعال برای انجام کار و اشتغال محسوب می شوند.

وی با اشاره به اینکه 3 میلیون نفر نیز از خدمات موردی این نهاد بهره مند هستند،تصریح کرد: این خدمات با کمک دولت و مردم خیراندیش و نیکوکار و خیران و حامیان عزیز به این نیازمندان صورت می گیرد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره) با بیان اینکه خدمات این نهاد متناسب با نیاز مددجویان است،اظهار داشت:هر نیاز در داخل خانواده ها در این نهاد با طراحی و ماموریت سازمانی متناسب با نیاز شده است و بسته های خدمتی مختلفی در قالب بسته معیشت و خدمات حقوقی ،بهداشت و درمان، بیمه،آموزش، مشاوره، اشتغال و مسکن و ... طراحی خدمت شده تا بتواند بخشی از نیازهای خانواده ها را جبران کنند.

وی افزود: هرساله تعدادی از مددجویان با ازدواج،فارغ التحصیلی و اشتغال و متصل شدن به صندوق بیمه از تحت حمایت این نهاد خارج می شوند.

اهدای سالانه 120 هزار جهیزیه به مددجویان تحت حمایت این نهاد

ذوالفقاری از اهدای سالانه 120 هزار جهیزیه از سوی این نهاد و با همت دولت و مردم خیر اندیش به نیازمندان خبر داد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره) به حمایتهای این نهاد در جهت رفع سوء تغذیه بیش از 50 هزار کودک زیر 6 سال اشاره کرد و گفت:ماهانه سبد غذایی متناسب با نیاز کودک در اختیار خانواده های متصدی این کودکان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها، مددجویان از خدمات درمانی سازمان بیمه خدمات بهره مند هستند،یادآور شد: خانواده های شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت از خدمات درمانی اقشار آسیب پذیر این نهاد بهره مند هستند و این نهاد در جهت بررسی نیاز درمانی که خانواده ها از آن بی اطلاع هستند به صورت سالانه طرحهای مختلف غربالگری را بین مددجویان از جمله:بینایی سنجی،شنوایی سنجی و بررسی میزان آهن افراد و بررسی سرطان و... اجرا می کند.

ذوالفقاری با بیان اینکه 12 هزار بیمار خاص تحت حمایت این نهاد قرار دارند،تصریح کرد: این افراد به غیر از بیماری مشکل فقر و نداری را هم تجربه می کنند که کمیته امداد امام (ره) تلاش کرده ضمن تامین دارو و درمان مورد نیاز این افراد،خدمات جانبی از جمله: تغذیه مناسب، جابه جایی و اسکان در مراکز نزدیک به بیمارستان و ... را در جهت کاهش مشکلات در اختیار آنان قرار دهد.

