فعالیت 31 مرکز درمان ترک اعتیاد در آذربایجان غربی

پروین محمد پوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اين كه ارائه خدمات درمان و بازتواني سرپايي، بستري و ميان مدت اقامتي به سوء مصرف كنندگان مواد مخدر از جمله فعاليتهاي اين معاونت به شمار مي رود افزود: سال گذشته 4500 معتاد در مراكز تحت نظارت بهزيستي تحت درمان قرار گرفتند.

وی در ادامه از اجرای طرح پيشگيري از اعتياد در محيط محلات شهري، روستايي، آموزشي و كار و ارائه خدمات درمان معتادان خبر داد و اظهارداشت: در مراکز ترک اعتیاد تحت نظارت بهزیستی استان ضمن درمان معتادان خدمات حمایتی و اجتماعی نیز به آنها ارائه می شود.

محمد پوری ارائه متادون و سرنگ به صورت رایگان، جلوگیری از سود استفاده مصرف مواد مخدر، ارائه خدمات سرپایی و تخصصی به همراه مشاوره و حمایت های اجتماعی را از دیگر خدمات ارائه شده در این مراکز برشمرد.

معاون فرهنگي و پيشگيري بهزيستي آذربايجان غربي پيشگيري از آمبليوپي و ساير اختلالات بينايي، طرح آگاهسازي پيشگيري از معلوليتها و آسيب هاي طرح آگاهسازي پيشگيري از معلوليت ها در مناطق شهري و روستايي ، برنامه غربالگري، تشخيص و مداخله به هنگام شنوايي نوزادان و شيرخواران را از دیگر فعالیت های این معاونت ذکر کرد.

محمد پوری پيشگيري از معلوليتهاي ناشي از اختلالات ژنتيك و طرح آگاهسازي پيشگيري از معلوليتهاي ناشي از انفجار مين در مناطق آلوده به مين را از اولویت های این معاونت در سال جاری ذکر کرد.

وی ارائه مشاوره به صورت تلفنی و حضوری را از خدمات ارائه شده به مردم توسط این معاونت عنوان کرد و اظهارداشت: خدمات مشاوره حضوري در مراكز مشاوره غيردولتي، مشاوره تلفني در مركز جامع صداي مشاور خط 1480 انجام می شود که در این راستا سه ماهه اول امسال 500 نفر از طریق این خط مشاوره گرفته اند.

وی از اجراي طرح خدمات مشاوره و حمايتهاي رواني- اجتماعي در بلاياي طبيعي خبر داد و اظهارداشت: در این راستا دو پایگاه در محلات آسیب پذیر ارومیه دایر شده و خدمات روانی و حمایتی ارائه می دهد.