استقبال چشمگیر از کشتی پهلوانی جام رمضان نوجوانان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقات کشتی پهلوانی استان تهران با حضور 527 کشتی گیر از 37 باشگاه و 9 شهرستان از 26 تا 29 تیر ماه در 4 شب متوالی طی 8 دوره در سالن کشتی شهدای هفتم تیر تهران به طول انجامید.

در این رویداد که هیئت کشتی پهلوانی و ورزش باستانی استان تهران میزبان مسابقات محسوب می شد، کشتی گیران و مدعیان قهرمانی در اوزان 55، 62، 70، 80 و 80+ کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند که به ترتیب مقام های اول تا ششم هر وزن به ترتیب زیر است :

وزن 55 کیلوگرم : محسن قادری (کارگران 2)، محسن اسماعیلی (صبوری) و سپند موسوی (آبان ری)، سید یونس موسوی (برومند)، سعید اجامی (معلم)، احسان دولتی (تختی)

وزن 62 کیلوگرم : علی سعادتی (صبوری)، شایان یوسفی (کارگران 2)، توحید آقازاده (شهر قدس)، امیر حسین پور (کارگران)، مهدی یوسف نسب (صبوری)، علی سعادتی (صبوری)

وزن 70 کیلوگرم : مرتضی میرزایی (صبوری)، ابوالفضل سلیمانی (شهریار)، سیاوش آبرفت (عراقی)، پیمان قهرمانی (کارگران 2)، امید علی تیموری (قدس)، رضا افتخاری (8 شهریور)

وزن 80 کیلوگرم : خشایار شیر مرادی (رودهن)، یعقوب تیر انداز (پناهی)، امیر حسین شعبانی (قدوسی)، ابوالفضل صمصامی (فراهانی)، امید گرامی (صبوری)، یونس حسامی (کارگران)

وزن 80+ کیلوگرم : سعید حوری نژاد (صبوری)، جسن پور خبری (کارگران)، حسین ابراهیم (پناهی)، آرین مالمیر (کرمان)، امیر علی یوسفی (شهریار)، سعید عنبری (پناهی)