  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۱۳

استقبال چشمگیر از کشتی پهلوانی جام رمضان نوجوانان تهران

استقبال چشمگیر از کشتی پهلوانی جام رمضان نوجوانان تهران

مسابقات کشتی پهلوانی نوجوانان تهران با عنوان جام رمضان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر،  این دوره از مسابقات کشتی پهلوانی استان تهران با حضور 527 کشتی گیر از 37 باشگاه و 9 شهرستان از 26 تا 29 تیر ماه در 4 شب متوالی طی 8 دوره در سالن کشتی شهدای هفتم تیر تهران به طول انجامید.

در این رویداد که هیئت کشتی پهلوانی و ورزش باستانی استان تهران میزبان مسابقات محسوب می شد، کشتی گیران و مدعیان قهرمانی در اوزان 55، 62، 70، 80 و 80+ کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند که به ترتیب مقام های اول تا ششم هر وزن به ترتیب زیر است :

وزن 55 کیلوگرم : محسن قادری (کارگران 2)، محسن اسماعیلی (صبوری) و سپند موسوی (آبان ری)، سید یونس موسوی (برومند)، سعید اجامی (معلم)، احسان دولتی (تختی)

وزن 62 کیلوگرم : علی سعادتی (صبوری)، شایان یوسفی (کارگران 2)، توحید آقازاده (شهر قدس)، امیر حسین پور (کارگران)، مهدی یوسف نسب (صبوری)، علی سعادتی (صبوری)

وزن 70 کیلوگرم : مرتضی میرزایی (صبوری)، ابوالفضل سلیمانی (شهریار)، سیاوش آبرفت (عراقی)، پیمان قهرمانی (کارگران 2)، امید علی تیموری (قدس)، رضا افتخاری (8 شهریور)

وزن 80 کیلوگرم : خشایار شیر مرادی (رودهن)، یعقوب تیر انداز (پناهی)، امیر حسین شعبانی (قدوسی)، ابوالفضل صمصامی (فراهانی)، امید گرامی (صبوری)، یونس حسامی (کارگران)

وزن 80+ کیلوگرم : سعید حوری نژاد (صبوری)، جسن پور خبری (کارگران)، حسین ابراهیم (پناهی)، آرین مالمیر (کرمان)، امیر علی یوسفی (شهریار)، سعید عنبری (پناهی)

کد مطلب 2101421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها