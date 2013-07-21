لزوم اختصاص 300 میلیارد از بودجه جنگ نرم به امور فرهنگی عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی کوچک زاده پیش از ظهر یکشنبه در سیزدهمین جلسه شورای عشایر استان اصفهان اظهار داشت: سال گذشته از بودجه جنگ نرم استان 500 میلیون تومان برای امور فرهنگی عشایر استان اصفهان در نظر گرفته شد که از این میزان تنها 200 میلیون تومان اختصاص یافته است.

وی در ادامه با بیان اینکه باید برای 300 میلیون باقی مانده از این بودجه در امور فرهنگی و آموزشی عشایر برنامه‌ریزی شود، تصریح کرد: در سال گذشته برای نخستین بار با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی استان مبلغانی برای آموزش مبانی دینی به مناطق عشایری اعزام شدند.

نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: وضعیت فرهنگی در بین عشایر و اطلاعات آنها از ابتدایی‌ترین امور دینی به حدی است که باید آموزش‌های بیشتری به مردم این مناطق ارائه شود.

وی لازمه این آموزش را اختصاص اعتبار دانست و افزود: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر استان اصفهان چنین بودجه‌ای را در اختیار ندارد لازم است تا مسئولان استان هزینه لازم را برای انجام این کار تامین کنند.

کوچک زاده افزود: اعزام مبلغ به مناطق عشایری در طول سال، ایجاد نمازخانه ، اعزام به مشهد مقدس از جمله اقداماتی بود که در سال گذشته در این راستا انجام شده است.

وی تصریح کرد: عشایر برای استحمام مکان مناسبی را ندارند و به ندرت حمام خورشیدی برای آنها ساخته شده است.

نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان خواستار اختصاص 300 میلیارد باقی مانده از بودجه جنگ نرم استان برای عملیاتی شدن این اقدامات شد.