اجرای طرح بازرسی از نانوایی های اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فردمحمدیان اظهار کرد: در جلسات مشترکی که با نمایندگان مراکز بهداشت غرب و شرق اهواز، اتحادیه امور نانوایان، مجمع امور صنفی و فرمانداری و شهرداری اهواز برگزار گردید، مقرر شد از نانوایی های سطح شهر بازرسی و با نانوایی های متخلف برخورد شود.



وی تصریح کرد: هم اکنون 900 نانوایی مجاز و 300 نانوایی غیرمجاز در شهرستان اهواز فعالیت می کنند که قرار شد توسط امور صنفی و اتحادیه نانوایان از فعالیت نانوایی های غیرمجاز جلوگیری شود و سایر نانوایی ها توسط نمایندگان مراکز بهداشت غرب و شرق مورد بازرسی قرار گیرند.



فردمحمدیان، فعالیت بدون پروانه کسب و رعایت نکردن موارد بهداشتی در نانوایی ها را از جمله موارد غیرمجاز برشمرد و گفت: متاسفانه در اهواز استفاده از جوش شیرین در پخت نان افزایش یافته است که این مسئله در درازمدت اثرات سوء بر سلامت مصرف کنندگان دارد.



وی ادامه داد: این طرح تا بازرسی از تمام نانوایی های شهرستان اهواز ادامه دارد، اما در ماه رمضان به صورت فوق العاده تشدید شده است.



سرپرست دادسرای مجتمع قضایی تندگویان اهواز گفت: مراکز بهداشت اهواز موظف شده اند ضمن جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلف، صاحبان آنها را به مراجع قضایی معرفی کنند. همچنین مقرر شده تا در صورت پلمپ نانوایی، علت تعطیلی بر سردر نانوایی، نصب گردد تا مردم از علت تعطیل شدن آن واحد مطلع باشند.



فردمحمدیان با بیان این که اجرای این طرح مستلزم همکاری مردم است، از آنان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی نانوایی های سطح شهرستان اهواز، مراتب را به اطلاع مراکز بهداشت غرب و شرق اهواز برسانند.

