بازنشستگی شامپانزه ها از تحقیقات علمی/ شامپانزه ها در فهرست گونه های درحال خطر

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس موسسه ملی بهداشت آمریکا اعلام کرد که تصمیم این موسسه برای بازنشستگی بیش از 300 شامپانزه از تحقیقات علمی گشایش گر عصر شفقت در تحقیقات علمی است.

دکتر فرانسیس کولینز رئیس موسسه ملی بهداشت آمریکا اظهار داشت که شامپانزه ها شایسته احترام خاص هستند. این حیوانات شگفت انگیز تاکنون به ما درسهای بسیاری داده اند.

مدتی است که استفاده از شامپانزه ها در تحقیقات زیست پزشکی کاهش پیدا کرده است، اما برای فعالان مدافع حقوق حیوانات که خواستار پایان استفاده از شامپانزه ها بودند این تصمیم هنوز هم تغییر رویکردی است که تنها در مرحله سخن مطرح شده است.

کاتلین کونلی از انجمن مهر و شقفت اظهار داشت که چندین سال است که این موسسه به ندرت از شامپانزه هایی که دارد استفاده می کند. این موسسه نیمی از بودجه هنگفت 32 میلیارد دلاری خود را صرف تحقیقات روی حیوانات می کند و تنها یک درصد از این تحقیقات روی شامپانزه ها انجام می شود.

قسمت اعظم این هزینه برای تحقیقات روی حیوانات صرف تغذیه و نگهداری از آنها می شود چرا که اکثر آنها در یک انبار آماده به خدمت نگهداری می شوند.

کوین رگل استاد و رئیس کرسی بهداشت و فیزیولوژی انسان در دانشگاه آیوا اظهار داشت که در جامعه علمی تصمیم موسسه ملی بهداشت به نوعی مناقشه برانگیز است. واضح است که استفاده از شامپانزه ها در تحقیقات علمی کاهش یافته اما هنوز هم آنها در برخی عرصه های حساس مورد نیاز هستند و این عرصه های حساس تولید واکسنها است.

به طور خاص تولید واکسن برای هپاتیت C یکی از عرصه های تحقیقاتی است که وجود شامپانزه ها در آن مورد نیاز است.

رگل همچنین گفت که مطالعه و تولید پادتن های تک دودمانی که به درمان سرطان و بیماریهای غدد لنفاوی و ایمنی بدن مرتبط است از دیگر عرصه هایی است که دانشمندان هنوز فکر می کنند کار کردن با شامپانزه ها مورد نیاز است.

این درحالی است که فعالان مدافع حقوق حیوانات اظهار می دارند که در این عرصه های تحقیقاتی گزینه های دیگری غیر استفاده از شامپانزه ها مطرح است. برای مثال آزمایشهای آزمایشگاهی که از بافت انسان استفاده می شود یکی از این گزینه ها خواهد بود، استفاده از موشهای تراریخته از دیگر گزینه های این تحقیقات محسوب می شود.

رگل با تأیید اینکه کشت سلول انسان و موش گزینه های خوبی برای اکثر عرصه های تحقیقاتی هستند، گفت: این روشها و گزینه ها در حال حاضر به اندازه کافی رشد نکرده اند، در غیر این صورت نیازی به شامپانزه ها نبود.

وی با هشدار نسبت به سناریوهای شدیدتر در آینده چون شیوع یک اپیدمی جدید که نیاز به ساخت سریع یک درمان یا واکسن دارد، گفت: حیوانات باید برای این موقعیتها در دسترس باشند.

دو هفته پیش از اعلام این تغییر سیاست، سازمان حیات وحش آمریکا اعلام کرد که همه شامپانزه ها حتی آنها که در آزمایشگاه ها هستند به عنوان گونه در خطر محسوب می شوند.

در این میان رئیس موسسه ملی بهداشت اعلام کرد که فرستادن شامپانزه ها به یک محوطه چون پناهگاه زمان بر است. هنوز مشخص نیست که این حیوانات کجا می روند و یا این تصمیم چقدر دارای سرعت عمل است.

اما با اتخاذ این تصمیم، انتظار می رود جمعیت " Chimp Haven" ،تأسیساتی که دولت برای شامپانزه های بازنشسته عرصه تحقیقات فراهم کرده به طور ناگهانی افزایش پیدا کند. این پناهگاه درحال حاضر دارای 166 حیوان است و فرآیند ساخت محل اقامت برای شامپانزه های بازنشسته نیز درحال انجام است.

در سال 2000 گنگره آمریکا 30 میلیون دلار به ساخت تأسیساتی برای شامپانزه های بازنشسته فراهم کرد اما با گذشت یک دهه کمتر از 1 میلیون دلار آن باقی مانده است و گنگره باید این بودجه را افزایش دهد تا هزینه های پناهگاه تأمین شود، تا زمان تحقق این موضوع شامپانزه ها باید درجایی که هستند باقی بمانند اما مبارزه برای شفقت در علم ادامه خواهد یافت.