واگذاری 40 هکتار زمین برای پیست سوارکاری در نمین

به گزارش خبرنگار مهر، احد پازاج پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از زمین اختصاصی تصریح کرد: این مهم به منظور احیای زمینه ورزش سوارکاری در نمین پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه علاقمندان سرمایه گذاری در این خصوص می توانند با دستگاههای اجرایی مرتبط هماهنگی لازم را انجام دهند، ادامه داد: برای راه اندازی هرچه سریعتر پیست سوارکاری حمایتهای لازم از سرمایه گذاران بخش خصوصی پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: راه اندازی ورزشهایی از این دست می تواند در توسعه گردشگری شهرستان نمین تاثیر قابل توجهی به همراه داشته باشد.

به گفته پازاج موقعیت اقلیمی نمین زمینه توسعه ورزشهای متنوعی را در این شهرستان فراهم کرده است.