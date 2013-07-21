  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۷

وحدتی فر:

سياسي كاري بزرگترين آفت نظام اداري است

سياسي كاري بزرگترين آفت نظام اداري است

بیرجند – خبرگزاری مهر: مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري خراسان جنوبي سياسي كاري را بزرگترين آفت نظام اداري دانست و گفت: متاسفانه در بسیاری از سازمانها و دستگاه های اجرایی سياسي كاري جاي كار حرفه اي و تخصصي را گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد وحدتی فر صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون تحول اداری استان بر ارزیابی مستمر در دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد و اظهارداشت: مديران دستگاه هاي اجرايي نبايد ارزيابي خود را محدود به يك ماه پاياني سال كنند.

مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري خراسان جنوبي فقدان هماهنگی بین دستگاه های اجرایی را یکی از مشکلات سیستم اداری استان عنوان کرد و افزود: بین دستگاه های اجرایی کوچک این مشکلات کمتر نمایان است.

وی کمبود اعتبار را نیز از مشکلات دستگاه های اجرایی کوچ ک دانست و ادامه داد: با با تربيت نيروهاي متخصص و كار آمد باید نحوه عملكرد كاركنان  به طور مستمر در طول سال مورد ارزیابی قرار دهیم.

وحدتی فر بر حضور کارکنان بخش تحول اداری دستگاه های اجرایی در دوره های آموزشی تاکید کرد و افزود: با تشکیل تیم های حرفه ای به دنبال افزایش هم افزایی در سیستم اداری استان هستیم.

کد مطلب 2101451

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار