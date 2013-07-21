سياسي كاري بزرگترين آفت نظام اداري است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد وحدتی فر صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون تحول اداری استان بر ارزیابی مستمر در دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد و اظهارداشت: مديران دستگاه هاي اجرايي نبايد ارزيابي خود را محدود به يك ماه پاياني سال كنند.

مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري خراسان جنوبي فقدان هماهنگی بین دستگاه های اجرایی را یکی از مشکلات سیستم اداری استان عنوان کرد و افزود: بین دستگاه های اجرایی کوچک این مشکلات کمتر نمایان است.

وی کمبود اعتبار را نیز از مشکلات دستگاه های اجرایی کوچ ک دانست و ادامه داد: با با تربيت نيروهاي متخصص و كار آمد باید نحوه عملكرد كاركنان به طور مستمر در طول سال مورد ارزیابی قرار دهیم.

وحدتی فر بر حضور کارکنان بخش تحول اداری دستگاه های اجرایی در دوره های آموزشی تاکید کرد و افزود: با تشکیل تیم های حرفه ای به دنبال افزایش هم افزایی در سیستم اداری استان هستیم.