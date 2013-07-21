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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۰

روحی اعلام کرد:

رشد 10 درصدی برداشت هلو در اصلاندوز

رشد 10 درصدی برداشت هلو در اصلاندوز

اصلاندوز – خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد گفت: برداشت هلو و شلیل در باغات میوه بخش اصلاندوز از توابع شهرستان پارس آباد با 10 درصد رشد همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از باغات هلو اصلاندوز تصریح کرد: افزایش تولید به دلیل بهبود شیوه های کشاورزی و همچنین شرایط مساعد جوی است.

وی با بیان اینکه از هر هکتار 10 تن هلو برداشت می شود، اضافه کرد: پیش بینی شده در سال زراعی جاری دو هزار تن هلو و شلیل از باغات میوه اصلاندوز برداشت شود.

به گفته روحی بالغ بر 200 هکتار از باغات میوه این منطقه به منظور پرورش درختان هلو و شلیل تخصیص یافته است.

وی تاکید کرد: کیفیت میوه تولیدی موجب شده است علاوه بر تامین نیاز داخل، مازاد آن به سایر استانها نیز صادر شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد اضافه کرد: میوه تولیدی به شهرهای تبریز، اهر، زنجان، تهران و شهرستانهای جنوبی استان اردبیل صادر می شود.

کد مطلب 2101452

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