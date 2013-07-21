رشد 10 درصدی برداشت هلو در اصلاندوز

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از باغات هلو اصلاندوز تصریح کرد: افزایش تولید به دلیل بهبود شیوه های کشاورزی و همچنین شرایط مساعد جوی است.

وی با بیان اینکه از هر هکتار 10 تن هلو برداشت می شود، اضافه کرد: پیش بینی شده در سال زراعی جاری دو هزار تن هلو و شلیل از باغات میوه اصلاندوز برداشت شود.

به گفته روحی بالغ بر 200 هکتار از باغات میوه این منطقه به منظور پرورش درختان هلو و شلیل تخصیص یافته است.

وی تاکید کرد: کیفیت میوه تولیدی موجب شده است علاوه بر تامین نیاز داخل، مازاد آن به سایر استانها نیز صادر شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد اضافه کرد: میوه تولیدی به شهرهای تبریز، اهر، زنجان، تهران و شهرستانهای جنوبی استان اردبیل صادر می شود.