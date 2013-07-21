اختصاص 21 میلیارد برای اجرای پروژه های آبرسانی سه شهر مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسین زاده ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های آبرسانی غرب مازندران اظهار داشت: با اجراي پروژه هاي آبرساني در سلمانشهر ، كلارآباد و عباس آباد سه هزار و 600 حانوار از آب شرب سالم برخوردار خواهند شد.

وی افزود: با حفر و تجهيز يك حلقه چاه در كلارآباد 600 خانوار از نعمت آب شرب بهره مند خواهند شد که این پروژه در حال حاضر100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب مازندران اضافه کرد: احداث پل كابلي جهت اصلاح خط انتقال اصلي شهر كلارآباد در محل عبور از رودخانه اسپي رود بمنظور ممانعت از خطر تخريب لوله موجود براثر سيل و قطع آب شهر به اتمام رسيد و در دست بهره برداري است.

حسين زاده افزود : باحفر و تجهيز يك حلقه چاه و دو هزار متر خط انتقال در عباس آباد، 30 ليتر در ثانيه و با حفر و تجهيز يك حلقه چاه و 1500 متر خط انتقال در سلمانشهر 20 ليتر در ثانيه آب جهت جبران كمبود در مواقع پيك مصرف تامين خواهد شد.

وی افزود: با بهره برداري اين دو حلقه چاه، سه هزار خانوار از نعمت آب آشاميدني بهره مند خواهند شد.

وي ياد آور شد: به منظور ارتقا كيفيت آب استحصالي در كلارآباد نصب سيستم حذف آهن دردست اجرا است.

حسين زاده گفت: براي اجراي پروژه هاي آبرساني در شهر های عباس آباد، سلمانشهر و كلارآباد 21 ميليارد و 700 ميليون ريال اعتبار هزينه خواهد شد.