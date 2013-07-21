اعزام 120 مبلغ بومی و غیربومی به مساجد رباط کریم

حجت ااسلام ابراهیم بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به معنویت حاکم بر ماه مبارک رمضان و آمادگی دلها برای پذیرش حق، همچنین حضور حداکثری مردم در مساجد و هیئات مذهبی، زمینه مناسبی برای ترویج هرچه بیشتر فرهنگهای متعالی دینی و ملی فراهم می شود که باید از این فرصت به بهترین نحو ممکن بهره برد.

این مسئول عنوان کرد: جذب نسل جوان به سوی باورها و اعتقادات دینی و ملی، آگاه سازی آنان از اصول دین و شرح آثار مثبت آن، پاسخ به ابهامات دینی و مسائل شرعی از پیامدهای مثبت این ماه مبارک است که موجب شکست دشمن در جنگ نرم و تهاجم فرهنگی می شود.

پاسخ به ابهامات دینی و شرعی نسل جوان/ مقابله با تهاجم فرهنگی غرب

وی ادامه داد: در این راستا اداره تبلیغات اسلامی رباط کریم با همکاری حوزه علمیه قم اقدام به اعزام بیش از 120 مبلغ بومی و غیربومی به مساجد، حسينيه ها، مراکز فرهنگي و ادارات در شهرهاي رباط کريم، پرند و نصيرشهر کرده است که هم اکنون این مبلغان مشغول ارشاد و تبليغ شهروندان به ویژه جوانان و نوجوانان هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رباط کریم افزود: این مبلغين در ماه ضيافت الهي، با اقامه نماز جماعت، سخنراني و بيان احکام به سوالات مردم پاسخ مي دهند و ابهامات دینی که در ذهن خلاق نسل جوان پدید می آید را با آیات قرآنی و احادیث معتبر برطرف می کنند.