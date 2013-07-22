زندگی با شیرها در جنوب آفریقا

به گزارش خبرنگار مهر، در تانزانیا در جنوب آفریقا در منطقه حفاظت شده ای با عنوان سلوس گام هزاران شیر در شرایط اسارت پرورانده می شوند، سپس این حیوانات برای شکار در شرایط طبیعی اما محصور رها می شوند که البته به اعتقاد بسیاری از مردم حتی شکار چیان این روش برای شکار عادلانه و اخلاقی نیست.

مسلماً شکارچیان شیرهایی که در اسارت هستند موفق تر از شکارچیانی هستند که ناچارند از میان طیف وسیعی از شیر های وحشی شکار کنند. این ماده شیر به عنوان مثال توسط یک شیکارچی با تیر و کمان شکار شده است.

در حقیقت در این منطقه در جنوب آفریقا شکار شیر قانونی است و این عکس کارگری که مشغول شستن پوست ماده شیر شکار شده در حالیکه جسد آن بالای سرش آویزان است را نشان می دهد.

شکارچیانی که موفق به شکاراین گربه سان درشرایط نیمه اسارت می شوند پوست و جمجمه آن را به عنوان غنیمت و نشان افتخار به خانه می برند و اسکلت آن را به دیگر کشور ها و به ویژه کشور های آسیایی برای به عنوان یک داروی سنتی صادر می کنند.

گاهی شیرهای بی نوا توسط جنگجویان اقوام ماسای در آفریقا با نیزه شکار می شوند تا یالشا ن در مراسم و جشن های بالغ شدن بر سر پسران قبیله گذاشته شود.

اقوام ساکوما که در شمال تانزانیا زندگی می کنند نیز به شکل سنتی برای حفاظت از روستاو دام های خود شیر ها را می کشند البته گاهی هم حیوان بی گناه را برای رقصیدن و گرفتن باج طبق یک سنت قدیمی از پای در می آورند.

اخیراً برنامه مبتکرانه ای در جنوب کنیا اجرا می شود که افرادی را از اقوام ماسای که پیش از این شیر ها را شکار می کردند برای پایش حرکات حیوان و جلوگیری از درگیری و هجوم انها با دامها ی روستاییان به کار گرفته اند و برای آنها دستمزد در نظر می گیرند.

این عکس یک نوجوان ماسایی را نشان می دهد که با استفاده از انرژی خورشید و یک باتری ماشین دستگاهی اختراع کرده و آن را در نزدیکی پارک ملی نایروبی که در یکی از دهکده های بومی آفریقا قرار دارد، نصب کرده و هنگامی که شیرها به دامها یشان نزدیک می شوند با استفاده از این دستگاه آنها را فراری می دهد.