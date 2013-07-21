کمک به آزادی زندانیان باید فرهنگ عمومی شود

احمد عجم در حاشیه جشن گلریزان در گفتگو با مهر اظهارداشت: جشنهای گلریزان بهترین بستر برای آزادی زندانیان است و این جشنها بعد از چندین سال از جایگاه مهمی در آزادی زندانیان برخوردار شده و مردم و مسولان همکاری خوبی در این زمینه دارند.



وی با اشاره به اینکه مردم در ایام ماه مبارک رمضان همکاری و همدلی خوبی با دست اندرکاران و حامیان جشن های گلریزان و حمایت از زندانیان دارند بیان کرد: کار خیرینی که در راه آزاد سازی زندانیان جرایم غیرعمد گام برمی دارند بسیار مهم و ارزنده است و این کارهای خوب و شاخص امتیاز بزرگی برای کشور محسوب می شود.



عجم بر توسعه هر چه بیشتر کارهای فرهنگی و دینی برای داشتن جامعه اي سالم تاکید کرد و افزود: یکی از برکات ماه مبارک رمضان، کمک به نیازمندان، ایتام، مستمندان و محرومان و در بین زندانیان، انسان های آبرومندی هستند که به جهت مشکلات مالی و جرایم غیرعمد در زندان به سر می برند که در این بین نقش خیرین و کسانی که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند باید بیشتر جلوه کند تا مشکل این افراد برطرف شود.



استاندار قزوین تصریح کرد: مسائل مالی، مهریه، بدهی دیه، نفقه از جمله مواردی است که برخی از افراد بخاطر آنها مجازات حبس خود را در زندان سپری می کنند اما لازم است تلاش کنیم که مشکلات این دسته از افراد از راههای مشروع و قانونی رفع شود تا آنه نیز بتوانند به آغوش خانواده و جامعه بازگردند.



عجم خاطرنشان کرد: از مدیران و مسولان استان انتظار داریم با حضور خود در این جشن ها، ضمن مساعدت در آزادی افراد زندانی نیازمند، دیدگاه جامعه را نسبت به این موضوع تقویت کنند و موجب فرهنگ سازی در این کار خدا پسندانه در جامعه شوند.



استاندار اظهارداشت: فرهنگ كمک به آزادی زندانیان نیازمند و محكومین دیه در سطح زندانهای كشور به عزمی ملی نیاز دارد که خوشبختانه در سال های اخیر در قالب برگزاری جشن های گلریزان با مشارکت اداره کل زندانها، ستاد دیه و دستگاه قضایی استان كارهای بزرگی صورت گرفته است.



وی تاکید کرد:علیرغم همه اقدامات و برنامه های صورت گرفته هنوز می توان کارهای بیشتری انجام داد لذا همه باید در این کار مهم انسانی و دینی مشارکت کنند و سهیم شوند.