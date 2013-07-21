دولت هیچ گونه اقدامی برای آزادسازی 960 هکتارزمین تعاونی های حریم نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر ،سید صباح الدین متقی با انتقاد ازعملکرد دولت دهم دراجرای قوانین مرتبط با حریم گفت : بند "ج" ماده 147 قانون پنج ساله دوم دولت را مکلف کرده تا کلیه اراضی واقع در حریم شهر را در یک بازه یکساله برای تبدیل به فضای سبز ، به شهرداری واگذار نکند .

وی ادامه داد: همچنین بند "د" ماده 172 همین قانون نیز تصریح می کند که کلیه هزینه ها لازم برای ایجاد فضاهای سبز باید توسط دولت تامین شود.

متقی با تاکید براینکه مقام معظم رهبری نیز طی دستوری دولت را مکلف به خریداری زمین تعاونی ها یا واگذاری زمین معوض واقع در حریم نموده است گفت : اما با وجود تمام این قوانین ودستورها ، دولت دهم هیچگونه تلاشی برای آزادسازی 960 هکتار زمین تعاونی های واقع درحریم شهر تهران نکرده است!

به گفته وی هم اینک بیش از 42 تعاونی در حریم تهران درحال ساخت و ساز هستند که درصورت آزاد سازی و تبدیل آنها به فضای سبز، حجم فضای سبز حریم تهران ، بسیار بیشتر از امروز بود.