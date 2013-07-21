ارائه 57 طرح پیشنهادی برای عمران شهری دیر/ برگزاری حشن گلریزان در دیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر یکشنبه در نشست با اعضای منتخب شورای شهر دیر با اشاره به نقش بسیار مهم شورای شهر در شناسایی و رفع مشکلات شهروندان، اظهارد اشت: اعضای شوراهای اسلامی باید در راستای رفع مشکلات شهر و شهروندان گام های خوبی بردارند.

وی افزود: شوراهای اسلامی باید جلوی افراد سودجو و فرصت طلب را بگیرند و از صاحبان سرمایه در شهرستان و خارج از شهرستان دعوت شود تا در توسعه عمران شهری نقش فعال داشته باشند.

فرماندار شهرستان دیر همچنین از 57 طرح پیشنهادی عمران شهری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اتحاد و پیگیری که در شورای جدید مشهود است کارها بسیار بهتر و سریع تر انجام خواهد شد.

منتخبین چهارمین دوره شورای اسلامی شهر دیر در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از فرماندار و دست اندرکاران برگزاری انتخابات، به ضعف‌ها و مشکلات و راه کارها و تعامل و همکاری با مسولان اشاره کردند که باید اتحاد و همدلی دو طرفه باشد تا نتیجه در راستای رشد و تعالی شهر رقم بخورد.

در این نشست اعضای شورا نیز به بیان دیدگاه‌ها و اولویت‌های کاری خود پرداختند و از فرماندار خواستار زمینه سازی هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای پیشبرد اهداف شورا شدند.

نشست جشن گلریزان در شهرستان دیر/ هشت زندانی در انتظار آزادی

نماینده ستاد دیه استان بوشهر ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی جشن گلریزان شهرستان دیر گفت: هشت نفر مددجو دیری واجد شرایط کمک های مردمی ستاد دیه در زندان بسرمی برند که در انتظار آزادی هستند.

حیدر قائدی افزود: ستاد دیه استان تلاش می‌کند با جذب کمک‌های دولتی و مردمی، مقدمات آزادی این افراد را فراهم کند. مبلغ بدهی این اشخاص هفت نفر مالی و یک نفر دیه است که حدود یک میلیارد و70میلیون ریال نیاز است که از زندان آزاد شوند.

وی هدف از تشکیل ستاد دیه در بخش‌ها و شهرستان‌ها جمع‌آوری کمک‌های مردم منطقه برای آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد آن مناطق است.

وی ادامه داد: هم اکنون تعداد 179نفر مددجو در زندان های استان هستند که برای آزادی آنان به مبلغ تقریبی262میلیارد ریال نیاز است.

شش نفر از زندانیان غیرعمد شهرستان دیر سال گذشته آزاد شدند

معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری دیرگفت: کمک به آزادی زندانیان غیرعمد امری انسانی و بسیار مقدس است که نیاز به نهادینه شدن دارد و در کنار حمایت دولت، خیران نیز می توانند با شرکت در این امر خداپسندانه زمینه آزادی افراد بی گناه را فراهم کنند.

مصطفی فخرایی افزود: در سال گذشته شش نفر از زندانیان غیرعمد شهرستان دیر با کمک120میلیون ریال از زندان آزاد وبه آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

دراین نشست مقرر شد که در اول مردادماه امسال راس ساعت 17 در محل مسجدامام رضا(ع) جشن بزرگ گلریزان برای آزادی زندانیان غیرعمد شهرستان برگزار شود.