اجرای طرح جمع آوری پسماندهای ساختمانی کم حجم در تمامی مناطق تهران ؛ در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر،سید محمد فیاض با بیان این مطلب اظهار کرد : در این طرح که به صورت آزمایشی در منطقه 8 در حال اجراست ، پسماندهای ساختمانی کم حجم شهروندان توسط مخازن ویژه ای که در محل ساختمان آنها نصب شده و بعد از تکمیل ظرفیت به سازمان منتقل می شود.

وی ظرفیت این مخازن را با توجه به نوع نخاله جمع آوری شده 3 تا 4 تن عنوان کرد و افزود : حمل ، بارگیری و استقرار این مخازن توسط کامیونت های طراحی شده ویژه این کار و بصورت مکانیزه انجام می گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند بهبود وضعیت نظافت شهر ، حذف ناهنجاری های بصری ناشی از تجمع نخاله و.. را از اهداف این طرح برشمرد و گفت : با توجه به سنگینی وزن نخاله های ساختمانی جمع آوری آنها با تجهیزات و امکانات ویژه پسماندهای خانگی امکان پذیر نیست به همین دلیل ساماندهی سیستم جمع آوری پسماندهای ساختمانی کم حجم در دستور کار قرار گرفت.

فیاض افزود : این طرح در آینده نزدیک و پس از انجام مراحل مورد نیاز از جمله تجهیز سایر خودروهای موجود در بخش جمع آوری خاک و نخاله در همه مناطق شهر تهران اجرا می شود.