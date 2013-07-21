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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۶

استقبال شهروندان از فروشگاه های شهروند 24 ساعته در ماه رمضان

استقبال شهروندان از فروشگاه های شهروند 24 ساعته در ماه رمضان

مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند گفت : طی بررسی های انجام شده در هفته اول ماه مبارک رمضان ، شهروندان از 24 ساعته شدن فعالیت 8 شعبه فروشگاه شهروند در این ماه استقبال بسیار خوبی داشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت گودرزی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : میزان فروش درهرکدام از این  فروشگاه ها  هم اکنون در حال افزایش است .

وی با بیان این که تعداد فاکتور ، تعداد مراجعان و اقلام به فروش رفته ، میزان مراجعه شهروندان را نشان می دهد افزود : شهروند بیهقی به دلیل این که  پیش از این نیز به صورت شبانه روزی فعالیت می کرد دراین طرح و تنها در شب اول ماه مبارک رمضان ، 130 میلیون تومان فروش داشته است . شهروند شهر ری ، بهاران و فرمانیه نیز بااختلاف چند درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

مدیرعامل شهروند اظهار کرد : مشغله شهروندان  و همچنین گرمای هوا در این روزها موجب استقبال قابل توجه از فعالیت این فروشگاه ها شده که همچنان و با پیش رفتن ماه مبارک نیز در حال افزایش است.

بر اساس این گزارش ، فروش فوق العاده سفره رمضان با تخفیف 5 تا 25 درصد تا 20 مرداد ماه در تمامی فروشگاه های شهروند انجام خواهد شد.

همچنین به غیر از افزایش یک ساعته تمامی فروشگاه ها در این ماه ، 8  فروشگاه بیهقی ، آل احمد ، فرمانیه ، صادقیه ، آزادگان ، بهرود ، شهر ری و بهاران به صورت 24 ساعته فعالیت می کنند.

کد مطلب 2101511

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